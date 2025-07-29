ЦБ одобрил методологии КРА для присвоения акциям некредитных рейтингов
Банк России утвердил методологии двух кредитных рейтинговых агентств – ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство» – для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Речь идет о запуске нового инструмента на российском финансовом рынке – оценки справедливой стоимости акций, которая станет дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии решений.
В рамках пилотного проекта рейтинговые агентства будут анализировать деятельность эмитентов, в том числе соблюдение корпоративного законодательства и нормы защиты прав инвесторов. По итогам оценки акциям будут присваиваться так называемые «звездочки», а также предоставляться расширенная аналитическая информация.
Первыми под рейтингование попадут компании, участвующие в программе создания акционерной стоимости.
ЦБ планирует по итогам года оценить эффективность нового механизма. В случае положительных результатов Центробанк рассмотрит возможность интеграции таких рейтингов в систему финансового регулирования.