ЦБ одобрил методологии КРА для присвоения акциям некредитных рейтингов

Банк России утвердил методологии двух кредитных рейтинговых агентств – ООО «Национальные кредитные рейтинги» и ООО «Национальное рейтинговое агентство» – для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.



Речь идет о запуске нового инструмента на российском финансовом рынке – оценки справедливой стоимости акций, которая станет дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии решений.