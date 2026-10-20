Цена импорта газа Армении при выходе из ЕАЭС увеличится на 69%

12 октября армянский экономист Татул Манасерян заявил, что экономика Армении не сможет существовать при повышении цены на газ из России. По его словам, это неизбежно приведет к росту коммунальных тарифов и цен на товары, так как газ – основа производства электроэнергии и тепла. Это создает риск инфляционной спирали, особенно при снижении покупательной способности.