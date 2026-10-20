Цена импорта газа Армении при выходе из ЕАЭС увеличится на 69%
Стоимость ежегодного импорта газа в Армению может вырасти на 69% в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС): с $389 млн до $657,5 млн в год. Об этом говорится в докладе, подготовленном представителями России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в рамках Евразийского межправительственного совета.
Расчеты основаны на сценарии, при котором физический объем поставок газа из стран – участниц ЕАЭС останется прежним, а цена составит $300 за 1000 куб м. Сейчас базовая цена оценивается в $177,5 за 1000 куб м.
15 сентября глава ЦБ Армении Мартин Галстян назвал возможное повышение стоимости российского газа «апокалиптическим» сценарием. По его словам, такой ход событий может привести к замедлению экономического роста и ускорению инфляции.
24 сентября армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники писала, что Россия может с 1 ноября прекратить поставки природного газа в Армению. По данным издания, вместо повышения стоимости российского газа его поставки могут быть полностью остановлены. «Грапарак» утверждает, что для предотвращения такого сценария Москва якобы выдвинула Еревану ряд условий.
12 октября армянский экономист Татул Манасерян заявил, что экономика Армении не сможет существовать при повышении цены на газ из России. По его словам, это неизбежно приведет к росту коммунальных тарифов и цен на товары, так как газ – основа производства электроэнергии и тепла. Это создает риск инфляционной спирали, особенно при снижении покупательной способности.