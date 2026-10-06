МИД предупредил Армению о риске потерять льготную цену на газ

Калугин уточнил, что Россия не возражает против закупок Арменией газа у других стран, поскольку такая возможность предусмотрена двусторонним соглашением 2013 г. При этом, по его данным, Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа – около 2,2–2,7 млрд куб. м в год. Поставки осуществляются без экспортных пошлин по фиксированной цене $177,5 за 1000 куб. м. Кроме того, Армения получает из России нефтепродукты без пошлин.