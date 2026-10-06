МИД предупредил Армению о риске потерять льготную цену на газ
Армения может потерять преференции в цене на российский газ, если пересмотрит союзнический характер отношений с Москвой. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью «РИА Новости».
По его словам, между Россией и Арменией действует договорно-правовая база, закрепляющая привилегированный и союзнический статус двусторонних отношений. Если Ереван решит изменить этот статус в рамках диверсификации внешней политики, ему, по словам Калугина, придется отказаться и от части предоставляемых Москвой льгот. «Один из примеров таких преференций – цена на газ», – отметил дипломат.
Калугин уточнил, что Россия не возражает против закупок Арменией газа у других стран, поскольку такая возможность предусмотрена двусторонним соглашением 2013 г. При этом, по его данным, Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа – около 2,2–2,7 млрд куб. м в год. Поставки осуществляются без экспортных пошлин по фиксированной цене $177,5 за 1000 куб. м. Кроме того, Армения получает из России нефтепродукты без пошлин.
25 сентября заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил, что при отказе от российского газа Европе придется переплатить от $1,3 млрд до $1,6 млрд в год.
Газета «Грапарак» со ссылкой на источники сообщила 24 сентября, что с 1 ноября Россия может прекратить поставки природного газа в Армению. По данным издания, вместо повышения стоимости российского газа его поставки могут быть полностью остановлены. «Грапарак» утверждает, что для предотвращения такого сценария Москва якобы выдвинула Еревану ряд условий.