В Армении заявили о риске остановки поставок российского газа

27 мая 2026 г. МИД России предупредил Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Вечером того же дня армянский МИД подтвердил получение соответствующего письма от России. В нем говорилось о возможности односторонней денонсации соглашения 2013 г. о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.