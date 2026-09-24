В Армении заявили о риске остановки поставок российского газа
Россия может с 1 ноября прекратить поставки природного газа в Армению, пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники.
По данным издания, вместо повышения стоимости российского газа его поставки могут быть полностью остановлены. «Грапарак» утверждает, что для предотвращения такого сценария Москва якобы выдвинула Еревану ряд условий.
Среди них газета называет отказ от действий в отношении компаний с российским капиталом, а также необходимость определиться между дальнейшей интеграцией с ЕАЭС и ЕС. Кроме того, по данным издания, речь идет о прекращении преследования ряда политиков. Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении ситуацию не прокомментировало.
14 сентября «Газпром Армения» сообщил, что поставки российского газа в республику будут временно приостановлены с 15 по 25 сентября из-за плановых ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье». В компании подчеркнули, что потребители продолжат получать газ без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана.
15 сентября глава ЦБ Армении Мартин Галстян назвал возможное повышение стоимости российского газа «апокалиптическим» сценарием. По его словам, такой сценарий способен привести к замедлению экономического роста и ускорению инфляции.
27 мая 2026 г. МИД России предупредил Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Вечером того же дня армянский МИД подтвердил получение соответствующего письма от России. В нем говорилось о возможности односторонней денонсации соглашения 2013 г. о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.