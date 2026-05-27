МИД РФ предупредил Армению о возможной приостановке поставок газа
Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Посольство Российской Федерации в Республике Армения официально передало армянской стороне письмо министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления Республики Армения в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует <...> о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения», – сказала Захарова.
По словам Захаровой, соответствующее предупреждение было направлено Еревану со стороны Москвы.
26 мая о такой инициативе Москвы сообщал «Коммерсантъ». По данным газеты, в случае расторжения соглашения республика должна будет выплатить компенсацию российской стороне либо невыплаченные суммы могут быть признаны государственным долгом Армении перед РФ.
27 мая министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщило агентству «Арменпресс», что республика не получала от России уведомлений или писем о возможном прекращении соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.