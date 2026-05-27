МИД РФ предупредил Армению о возможной приостановке поставок газа

«Посольство Российской Федерации в Республике Армения официально передало армянской стороне письмо министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления Республики Армения в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует <...> о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения», – сказала Захарова.