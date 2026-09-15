ЦБ Армении назвал рост цен на газ РФ «апокалиптическим» сценарием
Глава ЦБ Армении Мартин Галстян заявил, что возможное повышение цен на российский газ приведет к «апокалиптическому сценарию», сообщил «Sputnik. Ближнее зарубежье».
«Этот сценарий не относится ни к типу А, ни к типу Б, а является сценарием типа X. Он предполагает нечто более апокалиптическое, на что наша реакция должна быть независимой и нестандартной», – сказал он.
Галстян подчеркнул, что повышение цен на газ снизит темпы роста экономики и повлияет на рост инфляции.
В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам природного газа, нефти и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС.
14 сентября «Газпром Армения» сообщил, что поставки российского природного газа в страну временно прекратят с 15 по 25 сентября. Причиной такого решения стало проведение плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории России. В компании подчеркнули, что временная остановка поставок не повлияет на надежность газоснабжения потребителей республики.