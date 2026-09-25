Шевцов: отказ Армении от российского газа обойдется ей в $1,3–1,6 млрд в год

Биржевая цена газа в Европе сейчас достигает около $900 за 1000 куб.м. Разница с российской ценой составляет $720, обратил внимание Шевцов, в связи с чем только за сам газ по такой стоимости Армении придется переплатить почти $1,6 млрд в год. Он согласился, что сейчас цена газа находится на пике, но если взять средневзвешенную стоимость за последние пять лет, получится $753 за 1000 куб.м и примерно $1,27 млрд переплаты без учета доставки, которую Армении придется также оплачивать. По долгосрочным контрактам газ поставляется дешевле, но его также надо найти, купить и доставить.