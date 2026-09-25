Шевцов: отказ Армении от российского газа обойдется ей в $1,3–1,6 млрд в год
При отказе от российского газа Европе придется переплатить от $1,3 млрд до $1,6 млрд в год. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.
Биржевая цена газа в Европе сейчас достигает около $900 за 1000 куб.м. Разница с российской ценой составляет $720, обратил внимание Шевцов, в связи с чем только за сам газ по такой стоимости Армении придется переплатить почти $1,6 млрд в год. Он согласился, что сейчас цена газа находится на пике, но если взять средневзвешенную стоимость за последние пять лет, получится $753 за 1000 куб.м и примерно $1,27 млрд переплаты без учета доставки, которую Армении придется также оплачивать. По долгосрочным контрактам газ поставляется дешевле, но его также надо найти, купить и доставить.
Так Шевцов прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна, что Ереван будет закупать газ «отовсюду, откуда это возможно», – у России, Турции, Азербайджана, Ирана. По словам заместителя секретаря Совбеза, в 2025 г. Россия поставила в Армению более 2,2 млрд куб. м газа – это около 83% всего импорта и 100% поставок бытовым потребителям. При этом иранский газ идет только на производство электроэнергии по бартеру «газ в обмен на электроэнергию». Расширение схемы возможно при условии строительства дополнительной ЛЭП из Армении в Иран. Но если Ереван начнет закупки газа для коммерческого использования, то есть будет передавать его бытовым потребителям или промышленности, это автоматически подведет Армению под американские санкции.
Что касается Турции, то Анкара сама импортирует более 50 млрд куб. м газа в год, в том числе из Азербайджана, Ирана и России, и не имеет инфраструктуры для поставок ресурса в Армению.
Россия приветствует факт возобновления армяно-азербайджанского сотрудничества в энергетической сфере. По словам Шевцова, это может говорить о положительном шаге в восстановлении мирной жизни в регионе. При этом стороны не отрицают, что в моменте будет трудно осуществить поставки газа, так как требуется строительство нового газопровода. Это оправдано только при условии долгосрочных контрактов и стабильного спроса.
«В любом из перечисленных вариантов газ будет стоить существенно дороже, чем закупаемый в России на льготных условиях, во многом благодаря которым Армения смогла обеспечить стабильность и рост экономики в последние годы. При этом диверсификация его источников повлечет за собой дополнительные сопутствующие издержки», – отметил Шевцов.
24 сентября газета «Грапарак» со ссылкой на источники сообщила, что с 1 ноября Россия может прекратить поставки природного газа в Армению. По данным издания, вместо повышения стоимости российского газа его поставки могут быть полностью остановлены. «Грапарак» утверждает, что для предотвращения такого сценария Москва якобы выдвинула Еревану ряд условий. 27 мая 2026 г. МИД России предупреждал Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС.