На книжный опен-колл «Ненужные люди» подали более 1200 рукописей
Книжный кластер «Смысловая 226» завершил прием заявок в рамках опен-колла на тему «Ненужные люди», сообщили «Ведомостям» в сообществе. Всего кластеру прислали 1195 рукописей со всей России.
В кластер поступили произведения в жанре социальной и психологической прозы, детектива и триллера, фэнтези и фантастики, автофикшен и нон-фикшен.
Наибольшую долю от всех заявок составили женщины – писательницы прислали 72,8% работ (870 заявок). От мужчин поступило 325 заявок, или 27,2% от общего числа. Таким образом, интерес к опен-коллу со стороны женской аудитории оказался в 2,7 раза выше.
Чаще свои рукописи присылали авторы в возрасте от 25 до 44 лет. Также в конкурсе поучаствовали зумеры (18–24 года, 11,8% от общей доли заявок). На Москву и Петербург пришлось суммарно 42,5% заявок. Заявки также поступили из Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Тюмени, Уфы, Тулы, Челябинска и Казани.
По итогам конкурса объявят пять победителей. Они получат по 1 млн руб. на создание произведения и годовое сопровождение редактора и продюсера.
С осени 2025 г. «Смысловая 226» провела уже два опен-колла – на темы «Нулевые в России» и «Нестоличный детектив». По итогам опен-колла для писателей об эпохе нулевых победителями стали шесть авторов – пять от жюри и один от читателей. Они также получили грант в размере 1 млн руб. и годовое кураторское сопровождение для работы над произведением.