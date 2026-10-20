Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,345-0,6%LIFE1,71+1,18%VEON-RX76+0,13%IMOEX2 459,36+1,12%RTSI935,12+1,12%RGBI111,65-0,07%RGBITR770,82-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

На книжный опен-колл «Ненужные люди» подали более 1200 рукописей

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Книжный кластер «Смысловая 226» завершил прием заявок в рамках опен-колла на тему «Ненужные люди», сообщили «Ведомостям» в сообществе. Всего кластеру прислали 1195 рукописей со всей России.

В кластер поступили произведения в жанре социальной и психологической прозы, детектива и триллера, фэнтези и фантастики, автофикшен и нон-фикшен.

Наибольшую долю от всех заявок составили женщины – писательницы прислали 72,8% работ (870 заявок). От мужчин поступило 325 заявок, или 27,2% от общего числа. Таким образом, интерес к опен-коллу со стороны женской аудитории оказался в 2,7 раза выше.

Чаще свои рукописи присылали авторы в возрасте от 25 до 44 лет. Также в конкурсе поучаствовали зумеры (18–24 года, 11,8% от общей доли заявок). На Москву и Петербург пришлось суммарно 42,5% заявок. Заявки также поступили из Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Тюмени, Уфы, Тулы, Челябинска и Казани.

По итогам конкурса объявят пять победителей. Они получат по 1 млн руб. на создание произведения и годовое сопровождение редактора и продюсера.

С осени 2025 г. «Смысловая 226» провела уже два опен-колла – на темы «Нулевые в России» и «Нестоличный детектив». По итогам опен-колла для писателей об эпохе нулевых победителями стали шесть авторов – пять от жюри и один от читателей. Они также получили грант в размере 1 млн руб. и годовое кураторское сопровождение для работы над произведением.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте