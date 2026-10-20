В Минздраве рассказали о росте среднего возраста выявления рака в России

15 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель пятилетней выживаемости после постановки онкологического диагноза в России вырос до 67% по итогам 2025 г. По ее словам, показатель вырос на 12% по сравнению с показателем в 55% в 2019 г. При этом глава Минздрава сказал, что возможно повышение риска онкологических заболеваний из-за увеличения продолжительности жизни. Он дополнил, что, согласно некоторым оценкам, распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.