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Главная / Общество /

В Минздраве рассказали о росте среднего возраста выявления рака в России

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средний возраст выявления онкологических заболеваний в России за последние десять лет увеличился до 65,9 года у мужчин и 64,8 года у женщин. Об этом заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов, передает ТАСС.

По данным Каракулиной, за десятилетие средний возраст выявления рака у мужчин вырос на 1,8 года, у женщин – на 1,1 года.

13 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России доля онкологических заболеваний, обнаруженных на первой и второй стадиях, превысила 62%. По его словам, системе выявления онкологических заболеваний удалось придать новый импульс за счет упрощения действующих процедур.

15 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель пятилетней выживаемости после постановки онкологического диагноза в России вырос до 67% по итогам 2025 г. По ее словам, показатель вырос на 12% по сравнению с показателем в 55% в 2019 г. При этом глава Минздрава сказал, что возможно повышение риска онкологических заболеваний из-за увеличения продолжительности жизни. Он дополнил, что, согласно некоторым оценкам, распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.

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