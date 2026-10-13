Мурашко: более 62% онкозаболеваний в России выявляют на ранних стадиях
В России доля онкологических заболеваний, обнаруженных на первой и второй стадиях, превысила 62%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной думы.
По его словам, системе выявления онкологических заболеваний удалось придать новый импульс за счет упрощения действующих процедур.
9 октября глава Минздрава сообщил, что финансирование медицинской помощи гражданам, застрахованным по обязательному ОМС, в 2027–2029 гг. будет увеличиваться темпами, опережающими инфляцию. По его словам, рост финансирования предусмотрен для плановой медицинской помощи. Отдельное внимание уделяется онкологическому профилю, в том числе расширению доступности соответствующего лечения.
1 октября Мурашко говорил, что первые российские пациенты с онкологическими заболеваниями уже получают вакцины и лечение методом CAE-T-клеточной терапии бесплатно в рамках ОМС.
15 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель пятилетней выживаемости после постановки онкологического диагноза в России вырос до 67% по итогам 2025 г. По ее словам, показатель вырос на 12% по сравнению с показателем в 55% в 2019 г. При этом глава Минздрава сказал, что возможно повышение риска онкологических заболеваний из-за увеличения продолжительности жизни. Он дополнил, что, согласно некоторым оценкам, распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.