Финансирование по ОМС в 2027–2029 годах вырастет выше инфляции
Финансирование медицинской помощи гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), в 2027–2029 гг. будет увеличиваться темпами, опережающими инфляцию. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По его словам, рост финансирования предусмотрен для плановой медицинской помощи. Отдельное внимание уделяется онкологическому профилю, в том числе расширению доступности соответствующего лечения.
Мурашко отметил, что увеличение расходов на оказание медицинской помощи заложено в плановых показателях бюджета Федерального фонда ОМС на 2027-2029 гг.
2 октября «Ведомости» писали, что совокупные расходы на здравоохранение из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2027 г. вырастут примерно на 6% и составят 7,02 трлн руб. против 6,64 трлн в 2026 г. По разделу «Здравоохранение» федерального бюджета расходы в 2027 г. запланированы в объеме 1,82 трлн руб. против 1,84 трлн в 2026 г. – т. е. снижение затрат год к году составит порядка 1%. Основной прирост консолидированных расходов на медицину обеспечит бюджет ФОМСа. В 2027 г. затраты фонда предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше, чем годом ранее. В 2026 г. расходы ФОМСа составили порядка 4,79 трлн руб.
1 октября Мурашко сообщил, что первые российские пациенты с онкологическими заболеваниями уже получают вакцины и лечение методом CAE-T-клеточной терапии бесплатно в рамках ОМС.