Финансирование по ОМС в 2027–2029 годах вырастет выше инфляции

2 октября «Ведомости» писали, что совокупные расходы на здравоохранение из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2027 г. вырастут примерно на 6% и составят 7,02 трлн руб. против 6,64 трлн в 2026 г. По разделу «Здравоохранение» федерального бюджета расходы в 2027 г. запланированы в объеме 1,82 трлн руб. против 1,84 трлн в 2026 г. – т. е. снижение затрат год к году составит порядка 1%. Основной прирост консолидированных расходов на медицину обеспечит бюджет ФОМСа. В 2027 г. затраты фонда предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше, чем годом ранее. В 2026 г. расходы ФОМСа составили порядка 4,79 трлн руб.