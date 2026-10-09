Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,667-0,1%BSPBP33,3+1,52%MGTS1 436+0,28%IMOEX2 316,3+0,17%RTSI854,29+0,17%RGBI110,52-0,14%RGBITR760,52-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Финансирование по ОМС в 2027–2029 годах вырастет выше инфляции

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Финансирование медицинской помощи гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), в 2027–2029 гг. будет увеличиваться темпами, опережающими инфляцию. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, рост финансирования предусмотрен для плановой медицинской помощи. Отдельное внимание уделяется онкологическому профилю, в том числе расширению доступности соответствующего лечения.

Мурашко отметил, что увеличение расходов на оказание медицинской помощи заложено в плановых показателях бюджета Федерального фонда ОМС на 2027-2029 гг.

2 октября «Ведомости» писали, что совокупные расходы на здравоохранение из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2027 г. вырастут примерно на 6% и составят 7,02 трлн руб. против 6,64 трлн в 2026 г. По разделу «Здравоохранение» федерального бюджета расходы в 2027 г. запланированы в объеме 1,82 трлн руб. против 1,84 трлн в 2026 г. – т. е. снижение затрат год к году составит порядка 1%. Основной прирост консолидированных расходов на медицину обеспечит бюджет ФОМСа. В 2027 г. затраты фонда предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше, чем годом ранее. В 2026 г. расходы ФОМСа составили порядка 4,79 трлн руб.

1 октября Мурашко сообщил, что первые российские пациенты с онкологическими заболеваниями уже получают вакцины и лечение методом CAE-T-клеточной терапии бесплатно в рамках ОМС.

Читайте также:Расходы на здравоохранение в России могут увеличиться за счет бюджета ФОМС
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь