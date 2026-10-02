Расходы на здравоохранение в России могут увеличиться за счет бюджета ФОМСа

В проекте федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» запланирован рост расходов на лекобеспечение граждан с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими орфанными заболеваниями с 9 млрд руб. в 2026 г. до 10 млрд в 2027 г. Вероятнее всего, речь идет о выпускниках фонда «Круг добра», которые переходят во взрослую систему обеспечения препаратами, отметил Власов. Его слова «Ведомостям» подтвердил представитель Минздрава. Дополнительный механизм поддержки субъектов РФ в стране предусматривается с 2026 г. и применяется для повышения устойчивости системы лекобеспечения людей с орфанными заболеваниями. Он также позволяет минимизировать риски, связанные с ростом численности пациентов и увеличением стоимости терапии, объяснили в Минздраве.