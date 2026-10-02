Расходы на здравоохранение в России могут увеличиться за счет бюджета ФОМСа

Расходы на здравоохранение в России могут увеличиться за счет бюджета ФОМСаТемпы их роста все еще отстают от инфляции в медицинской сфере, отмечают эксперты
Совокупные расходы на здравоохранение из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2027 г. вырастут примерно на 6% и составят 7,02 трлн руб. против 6,64 трлн в 2026 г. Это следует из проекта федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг., а также из проекта бюджета ФОМСа. Оба документа были внесены в Госдуму 30 сентября, а приложения к ним – 1 октября.
По разделу «Здравоохранение» федерального бюджета расходы в 2027 г. запланированы в объеме 1,82 трлн руб. против 1,84 трлн в 2026 г. – т. е. снижение затрат год к году составит порядка 1%. Таким образом, основной прирост консолидированных расходов на медицину обеспечит бюджет ФОМСа. В 2027 г. затраты фонда предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше, чем годом ранее. В 2026 г. расходы ФОМСа составили порядка 4,79 трлн руб.
Доходы бюджета фонда в 2027 г. запланированы в объеме 5,04 трлн руб. против 4,71 трлн в 2026 г. Дефицит в наступающем году составит 168 млрд руб. Относительно показателя 2026 г. он увеличится примерно вдвое и будет покрыт за счет переходящих остатков средств, говорится в тексте законопроекта. Основной статьей расходов ФОМСа останется субвенция бюджетам территориальных фондов ОМС на оплату лечения граждан в рамках программы ОМС. На эти расходы придется порядка 4,38 трлн руб., или 84% всех затрат фонда.
На финансовое обеспечение специализированной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС и оказываемой федеральными медорганизациями, в 2027 г. предусмотрено 378,9 млрд руб., т. е. примерно на 9% больше, чем в 2026 г. На высокотехнологичную помощь, не включенную в базовую программу ОМС, планируется направить 150,1 млрд руб., на оплату лечения беременных, рожениц, родильниц и детей первого года жизни – 12,3 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
При этом нормированный страховой запас ФОМСа в 2027 г. зарезервирован в объеме 281,1 млрд руб. Это примерно на 3%, или на 8,7 млрд руб., меньше, чем годом ранее. Средства из запаса направляются на софинансирование оплаты труда вновь принятых на работу врачей и среднего медперсонала, стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний, специальные соцвыплаты медработникам и финансовое обеспечение решений правительства.
Дефицит бюджета ФОМСа будут покрывать за счет средств федерального и региональных бюджетов либо за счет переноса части профильных расходов на следующий год, предположил замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. При этом, по словам эксперта, экономия не коснется медпомощи пациентам, закупки медикаментов или выплат врачам. Такие расходы в здравоохранении считаются «незыблемыми», объяснил он.
Рост расходов ФОМСа сопровождается увеличением числа медицинских услуг и препаратов, которые оплачиваются фондом, отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Но в процентном выражении текущее увеличение затрат невысоко и в лучшем случае лишь компенсирует издержки, связанные с ростом цен, признал он.
По словам Мелик-Гусейнова, медицинская инфляция оценивается примерно в 12–13% ежегодно. Такие темпы роста цен в медицине он объяснил повышением уровня зарплат медработников, удорожанием медикаментов, а также внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект. При этом у российской медицины есть и внебюджетные источники финансирования, включая добровольное медицинское страхование и коммерческие доходы клиник, напомнил Мелик-Гусейнов.
В проекте федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» запланирован рост расходов на лекобеспечение граждан с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими орфанными заболеваниями с 9 млрд руб. в 2026 г. до 10 млрд в 2027 г. Вероятнее всего, речь идет о выпускниках фонда «Круг добра», которые переходят во взрослую систему обеспечения препаратами, отметил Власов. Его слова «Ведомостям» подтвердил представитель Минздрава. Дополнительный механизм поддержки субъектов РФ в стране предусматривается с 2026 г. и применяется для повышения устойчивости системы лекобеспечения людей с орфанными заболеваниями. Он также позволяет минимизировать риски, связанные с ростом численности пациентов и увеличением стоимости терапии, объяснили в Минздраве.
Власов напомнил, что в федеральном бюджете есть статья, по которой регионам помогают закрыть отдельные финансовые обязательства, в том числе по орфанным патологиям. При этом, по оценке Власова, стоимость обеспечения препаратами всех нуждающихся граждан сегодня исчисляется десятками миллиардов рублей. Эксперт подчеркнул, что планируемый рост расходов уже большой шаг, однако эта мера несопоставима с масштабами финансирования помощи «Кругом добра». Например, в 2025 г. на лекобеспечение маленьких пациентов фонд направил порядка 181,5 млрд руб.