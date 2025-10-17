Счетная палата выявила завышение числа застрахованных лиц по ОМС в регионах

Масштаб проблем с данными военкоматов, который несколько снизился в 2023 г., все еще остается серьезным, продолжила она. Если россиянин поступил на военную службу, то наблюдение за состоянием его здоровья и обязанности по профилактике и лечению заболеваний переходят ведомственным учреждениям Минобороны. Одновременно с этим военным запрещено иметь полисы ОМС. Таким образом, если военкомат не передал в соответствующие органы данные о том, что конкретный житель страны, например, заключил контракт, у этого самого жителя остается действующий полис и для него территориальный фонд выделяет средства на медпомощь в рамках программы госгарантий, рассказала она.