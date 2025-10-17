Счетная палата выявила завышение числа застрахованных лиц по ОМС в регионах

Счетная палата выявила завышение числа застрахованных лиц по ОМС в регионахЭто приводило к необоснованному финансированию медорганизаций, считают аудиторы
Проверка Счетной палаты (СП) выявила случаи завышения рядом территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) числа застрахованных лиц, а также нецелесообразность создания большого количества их филиалов в регионах. Средства, выделяемые на работу Федерального фонда ОМС (ФОМС) и терфондов, расходуются недостаточно эффективно. К такому выводу пришла СП по итогам аудита ФОМС и двух терфондов — Московской области и Краснодарского края в 2023–2024 гг.
Как следует из отчета СП, отдельные терфонды предоставляли недостоверные сведения о застрахованных лицах, что привело к завышению их количества. Из-за этого некорректно был рассчитан объем субвенций для этих ТФОМС в 2024–2025 гг.
В Счетной палате обратили внимание на то, что в нормативных правовых актах, действующих в сфере ОМС, отсутствуют положения, которые предусматривают признание недействительными полисов обязательного медицинского страхования, если мигранты из стран – членов ЕАЭС прекратили свои трудовые договоры.
Например, во время проверки данных об адресе регистрации застрахованных иностранцев аудиторы установили, что по одному адресу в Мытищах могло быть зарегистрировано 504 иностранных гражданина. И это не единичный случай. «Массовая регистрация иностранных граждан по одному адресу несет риск фиктивной постановки их на учет и, как следствие, незаконного получения медпомощи за счет средств ОМС», — отмечается в отчете по итогам аудита.
Так, ТФОМС Московской области представил в ФОМС недостоверные данные о 99 015 застрахованных. Это привело к необоснованному увеличению размера субвенции ОМС для Московской области в 2024–2025 гг. на сумму 2,1 млрд руб., подсчитали аудиторы.
Также военные комиссариаты несвоевременно, по данным СП, предоставляли сведения о призванных на военную службу. «В результате отсутствие информации приводило к продлению действия полисов ОМС указанных граждан и, как следствие, к необоснованному финансированию медорганизаций в регионах», — говорится в результатах аудита СП.
Одной из ключевых проблем, по мнению аудиторов, является отсутствие единого подхода к созданию филиалов терфондов ОМС внутри регионов. В 2024 г. в России работало 139 филиалов в составе 28 ТФОМС. Общие расходы на их содержание за этот год составили 245 млн руб. без учета расходов на оплату труда.
В зависимости от региона число филиалов варьируется от одного (ТФОМС Забайкальского края) до 13 (ТФОМС Республики Дагестан и ТФОМС Иркутской области). Функции 10 филиалов ТФОМС Краснодарского края, по мнению аудиторов, можно выполнять с помощью электронного документооборота и информсистем, то есть без территориальной привязки к месту оказания медпомощи или проживания застрахованных. Таким образом, создание и содержание филиалов ТФОМС Краснодарского края нецелесообразно, а их оптимизация способна дать экономию до 25 млн руб. в год.
Аудиторы СП также выявили случаи формального подхода специалистов-экспертов страховых медицинских организаций к медико-экономической экспертизе. Например, один специалист мог провести от 2000 до 85 000 медико-экономических экспертиз в день. Это ставит под сомнение качество таких экспертиз и обоснованность сформированных экспертных выводов, заключили в Счетной палате.
По итогам проверки аудиторы рекомендовали федеральному ФОМС провести внеплановую проверку достоверности сведений о застрахованных лицах, предоставляемых терфондами ОМС, и при необходимости обеспечить перерасчет субвенций на 2025 г. Также, по мнению аудиторов, Минобороны России нужно проверить, как военные комиссариаты предоставляют в территориальные фонды данные о призванных на военную службу гражданах и сроках их службы.
Каждую из упомянутых в аудите СП проблем можно назвать системной, сказала «Ведомостям» ведущий эксперт «Актион Медицина» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. В их числе миграционный учет, несвоевременное обновление данных о поступивших на военную службу и выбывших с нее, а также проблемы в программном обеспечении, которое обновляет данные, поступающие из органов ЗАГС.
Нормативно не закреплена обязанность сообщать в терфонды ОМС о том, что иностранец из страны — члена ЕАЭС перестал работать, уехал или его документы, разрешающие пребывание в стране, больше недействительны. То есть ТФОМС должен сам выстроить взаимодействие с другими службами, проанализировать данные о тех, кто снялся с временной регистрации или утратил патент на работу, и на основании этих данных аннулировать их полисы, говорит Журавлева.
Масштаб проблем с данными военкоматов, который несколько снизился в 2023 г., все еще остается серьезным, продолжила она. Если россиянин поступил на военную службу, то наблюдение за состоянием его здоровья и обязанности по профилактике и лечению заболеваний переходят ведомственным учреждениям Минобороны. Одновременно с этим военным запрещено иметь полисы ОМС. Таким образом, если военкомат не передал в соответствующие органы данные о том, что конкретный житель страны, например, заключил контракт, у этого самого жителя остается действующий полис и для него территориальный фонд выделяет средства на медпомощь в рамках программы госгарантий, рассказала она.
Кроме этого, происходит дублирование данных в федеральной системе ГИС ОМС. Например, житель Костромской области переехал в Рязань и получил там новый полис ОМС. Новые данные в систему поступят, а старые при этом никуда не исчезнут — и таким образом у одного человека получится несколько полисов ОМС в разных регионах, и каждый регион сможет получить на него финансирование, привела пример Журавлёва.
Позиция ФОМС
Определение структуры, количества филиалов территориального фонда ОМС относится к полномочиям субъекта, сообщил представитель пресс-службы федерального ФОМС. При этом, как он отметил, при создании филиалов учитываются особенности каждого региона (климатические, географические, демографические и др. характеристики), а не только площадь региона, как у Счетной палаты. В пример он привел сравнение аудиторов Краснодарского края (с филиалами) и Республики Калмыкия (без филиалов) только по размеру примерно одинаковой территории.
В Госдуме рассматривается проект поправок в закон об обязательном медицинском страховании в РФ, продолжил представитель ФОМС. Изменения позволят федеральному фонду «утверждать порядок согласования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами своих функций, а также порядок определения размера этих нормативов». Если поправки примут, с 1 января 2027 г. появится единый подход к формированию норматива, включая в том числе вопросы определения численности терфондов ОМС, необходимости создания филиалов и т. д.
По словам представителя пресс-службы ФОМС, создан и успешно работает федеральный регистр застрахованных в системе ОМС. Это, как добавил он, позволяет «надлежащим образом обеспечить персонифицированный учет застрахованных граждан». Случаи формального подхода специалистов-экспертов страховых медорганизаций к проведению экспертиз качества и объемов оказания медпомощи в ФОМС назвали «возмутительными, недопустимыми и требующими соответствующего реагирования по итогам контрольных мероприятий Счетной палаты».