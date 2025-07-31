Эксперты предложили реформировать систему социального страхования

Система социального страхования на фоне развития платформенной экономики и новых форм занятости, в частности самозанятости, нуждается в существенном реформировании. Такое мнение 30 июля выразили участники круглого стола «Платформенная занятость в новых условиях: что поменяется после принятия закона о платформенной экономике», организованного Центром стратегических разработок (ЦСР).