Эксперты предложили реформировать систему социального страхования

Эксперты предложили реформировать систему социального страхованияВ нынешнем виде она не отвечает потребностям современной экономики и новых форм занятости
Система социального страхования на фоне развития платформенной экономики и новых форм занятости, в частности самозанятости, нуждается в существенном реформировании. Такое мнение 30 июля выразили участники круглого стола «Платформенная занятость в новых условиях: что поменяется после принятия закона о платформенной экономике», организованного Центром стратегических разработок (ЦСР).
Текущий формат социального обеспечения в условиях эволюции трудовых отношений и платформенной экономики устарел, сейчас необходимо подумать о его изменении, уверен генеральный директор ЦСР Павел Смелов. Благодаря объединению разных фондов и появлению единого Социального фонда России (СФР) можно подумать о «некой реформе всего социального страхования», считает заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.