Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал внесение изменений в закон об ОМС
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию законопроект о изменения в правила о полисе ОМС. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Леонов, передает «РИА Новости». Изменения предусматривают выдачу полиса ОМС только трудовым мигрантам с пятилетним страховым стажем.
Сейчас полис ОМС могут получить трудовые мигранты по достижении трехлетнего страхового стажа.
Полис ОМС обеспечивает бесплатную медпомощь, расходы на нее покрывает государство. Для иностранцев и лиц без гражданства полис ОМС оформляется на период действия вида на жительство, для беженцев – до окончания текущего календарного года, а для трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – на срок действия заключенного трудового договора.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает, что иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис ДМС, который покрывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, писали «Ведомости» 8 октября.
Страховщики отмечали, что изменения нужны для того, чтобы иностранцы не обходили требования по медицинским гарантиям.