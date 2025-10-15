Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал внесение изменений в закон об ОМС

Полис ОМС обеспечивает бесплатную медпомощь, расходы на нее покрывает государство. Для иностранцев и лиц без гражданства полис ОМС оформляется на период действия вида на жительство, для беженцев – до окончания текущего календарного года, а для трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – на срок действия заключенного трудового договора.