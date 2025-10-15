Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал внесение изменений в закон об ОМС

Ведомости

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию законопроект о изменения в правила о полисе ОМС. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Леонов, передает «РИА Новости». Изменения предусматривают выдачу полиса ОМС только трудовым мигрантам с пятилетним страховым стажем.

Сейчас полис ОМС могут получить трудовые мигранты по достижении трехлетнего страхового стажа.

Полис ОМС обеспечивает бесплатную медпомощь, расходы на нее покрывает государство. Для иностранцев и лиц без гражданства полис ОМС оформляется на период действия вида на жительство, для беженцев – до окончания текущего календарного года, а для трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – на срок действия заключенного трудового договора.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает, что иностранцы и лица без гражданства в течение срока временного пребывания в РФ должны иметь полис ДМС, который покрывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, писали «Ведомости» 8 октября.

Страховщики отмечали, что изменения нужны для того, чтобы иностранцы не обходили требования по медицинским гарантиям.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь