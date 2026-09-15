Голикова: пятилетняя выживаемость онкопациентов выросла до 67%

В конце июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о новых технологиях лучевой терапии, которые позволяют не повреждать здоровую ткань органа при лечении. По его словам, в результате почти на 17% снизилась онкологическая летальность первого года. Пятилетняя выживаемость возросла почти на 10%. Мурашко также рассказал, что количество курсов химиотерапии в стране увеличилось почти в два раза. В сфере лучевой терапии рост составил более 50%. По его словам, за время реализации нацпроектов в медицине в России удалось модернизировать 94 онкологических диспансера, в организации поставили более 16 000 единиц медоборудования.