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Главная / Общество /

Голикова: пятилетняя выживаемость онкопациентов выросла до 67%

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Показатель пятилетней выживаемости после постановки онкологического диагноза в России вырос до 67% по итогам 2025 г. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на IX Международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни», передает «РИА Новости».

По ее словам, показатель вырос на 12% по сравнению с показателем в 55% в 2019 г. Голикова отметила, что работа по дальнейшему улучшению показателей будет продолжена. Она напомнила, что соответствующие мероприятия реализуются по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В конце июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о новых технологиях лучевой терапии, которые позволяют не повреждать здоровую ткань органа при лечении. По его словам, в результате почти на 17% снизилась онкологическая летальность первого года. Пятилетняя выживаемость возросла почти на 10%. Мурашко также рассказал, что количество курсов химиотерапии в стране увеличилось почти в два раза. В сфере лучевой терапии рост составил более 50%. По его словам, за время реализации нацпроектов в медицине в России удалось модернизировать 94 онкологических диспансера, в организации поставили более 16 000 единиц медоборудования.

В июне Мурашко рассказал, что в России улучшилась диагностика онкозаболеваний на первой стадии, их доля за последние пять лет увеличилась с 25 до 36%. Кроме того, в стране удалось снизить число больничных летальных случаев от инфаркта миокарда на 22%. На 14% этот показатель сократился при инсультах.

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