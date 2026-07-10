Российские ученые открыли способ более эффективного лечения рака кожи
Российские ученые установили, что для оценки эффективности иммунотерапии при меланоме важно учитывать не только виды бактерий в кишечнике, но и их штаммы. Это открытие позволит точнее прогнозировать результат терапии до ее назначения и корректировать микрофлору для повышения шансов на успех, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).
Исследование провели специалисты ФНКЦ физико-химической медицины им. Лопухина ФМБА России и НМИЦ онкологии им. Блохина. Они впервые в мире проанализировали кишечную микробиоту 62 пациентов с меланомой до начала лечения, а затем объединили с данными из других аналогичных работ, проведенных учеными из разных стран. Было охвачено 490 образцов из семи независимых когорт пациентов.
По данным РНФ, разные штаммы одного вида бактерий могут как помогать лечению, так и мешать ему. Заведующая лабораторией геномных исследований и вычислительной биологии ФНКЦ физико-химической медицины Ксения Климина отметила, что врачи смогут использовать микробиом не только для прогноза, но и для повышения эффективности лечения. В перспективе ученые планируют изучить роль фагов – вирусов, инфицирующих бактерии.
В середине мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила «Известиям», что первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника. По ее словам, пока речь идет только о колоректальном раке. На тот момент вакцинации ожидали еще 35 пациентов.