Российские ученые открыли способ более эффективного лечения рака кожи

Российские ученые установили, что для оценки эффективности иммунотерапии при меланоме важно учитывать не только виды бактерий в кишечнике, но и их штаммы. Это открытие позволит точнее прогнозировать результат терапии до ее назначения и корректировать микрофлору для повышения шансов на успех, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).