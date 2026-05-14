Первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника
Первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью «Известиям».
Она рассказала, что пока речь идет только о колоректальном раке. В настоящее время вакцинации ожидают еще 35 пациентов.
Скворцова рассказала, что первый вакцинированный уже провел шесть дней вакцины. Препарат, по ее словам, переносится хорошо и он безопасен. Как бы то ни было, об эффективности лечения точно можно будет сказать через несколько месяцев.
1 апреля Минздрав сообщил, что противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была впервые применена в клинической практике в НМИЦ радиологии министерства. Ее использовали для введения пациенту с меланомой кожи.
4 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что пациент, получивший персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину, чувствует себя хорошо. Он уточнил, что лечение препаратом будет продолжено.