Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN132,22-1,09%CNY Бирж.10,783-0,3%IMOEX2 667,6-1,01%RTSI1 148,99-0,73%RGBI119,35-0,08%RGBITR781,77-0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника

Ведомости

Первые пять пациентов получили вакцину от рака кишечника, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью «Известиям».

Она рассказала, что пока речь идет только о колоректальном раке. В настоящее время вакцинации ожидают еще 35 пациентов.

Скворцова рассказала, что первый вакцинированный уже провел шесть дней вакцины. Препарат, по ее словам, переносится хорошо и он безопасен. Как бы то ни было, об эффективности лечения точно можно будет сказать через несколько месяцев.

1 апреля Минздрав сообщил, что противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была впервые применена в клинической практике в НМИЦ радиологии министерства. Ее использовали для введения пациенту с меланомой кожи.

4 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что пациент, получивший персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину, чувствует себя хорошо. Он уточнил, что лечение препаратом будет продолжено.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её