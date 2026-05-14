CNY Бирж.10,799-0,16%BRZL1 558-1,39%UTAR10,85+0,46%IMOEX2 681,51-0,49%RTSI1 151,77-0,49%RGBI119,39-0,04%RGBITR782,04-0,01%
Первому пациенту провели шесть введений вакцины против колоректального рака

Первый пациент получил шесть введений экспериментальной вакцины от колоректального рака. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью «Известиям».

Ранее в ФМБА информировали о применении пептидной онковакцины «Онкопепт», которая используется в рамках терапии колоректального рака.

«Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна, и она дает тот иммунный ответ, который адекватен, то есть тот, на который мы рассчитывали», – сказала Скворцова.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. По его словам, в систему ОМС теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний, в частности, вакцина «Онкопепт».

1 апреля персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была впервые применена в клинической практике в НМИЦ радиологии Минздрава. Ее использовали для введения пациенту с меланомой кожи.

