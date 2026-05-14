Первому пациенту провели шесть введений вакцины против колоректального рака
Первый пациент получил шесть введений экспериментальной вакцины от колоректального рака. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью «Известиям».
Ранее в ФМБА информировали о применении пептидной онковакцины «Онкопепт», которая используется в рамках терапии колоректального рака.
«Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна, и она дает тот иммунный ответ, который адекватен, то есть тот, на который мы рассчитывали», – сказала Скворцова.
6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. По его словам, в систему ОМС теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний, в частности, вакцина «Онкопепт».
1 апреля персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была впервые применена в клинической практике в НМИЦ радиологии Минздрава. Ее использовали для введения пациенту с меланомой кожи.