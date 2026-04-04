Мурашко рассказал о самочувствии пациента, первым получившего вакцину от рака
Первый пациент, получивший персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину российского производства, чувствует себя хорошо. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Он уточнил, что лечение препаратом будет продолжено. По словам Мурашко, развитие персонализированных медицинских технологий в стране является одним из приоритетных направлений. Эта разработка даст возможность развивать другие направления в здравоохранении в будущем.
1 апреля Минздрав сообщил, что противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была впервые применена в клинической практике в НМИЦ радиологии министерства. Ее использовали для введения пациенту с меланомой кожи.
Ведомство выдало НМИЦ радиологии разрешение на клиническое применение отечественной мРНК-вакцины в ноябре прошлого года. Сейчас она может применяться для терапии при лечении взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с ингибиторами контрольных иммунных точек (ИКТ). Применение возможно и в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов с меланомой кожи в комбинации с ИКТ.
Мурашко говорил, что завершается работа по включению новой технологии лечения в программу государственных гарантий. Скоро она станет доступна для граждан, которые нуждаются в таком лечении по медицинским показаниям.