Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Мурашко рассказал о самочувствии пациента, первым получившего вакцину от рака

Первый пациент, получивший персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину российского производства, чувствует себя хорошо. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он уточнил, что лечение препаратом будет продолжено. По словам Мурашко, развитие персонализированных медицинских технологий в стране является одним из приоритетных направлений. Эта разработка даст возможность развивать другие направления в здравоохранении в будущем.

1 апреля Минздрав сообщил, что противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была впервые применена в клинической практике в НМИЦ радиологии министерства. Ее использовали для введения пациенту с меланомой кожи.

Ведомство выдало НМИЦ радиологии разрешение на клиническое применение отечественной мРНК-вакцины в ноябре прошлого года. Сейчас она может применяться для терапии при лечении взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с ингибиторами контрольных иммунных точек (ИКТ). Применение возможно и в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов с меланомой кожи в комбинации с ИКТ.

Мурашко говорил, что завершается работа по включению новой технологии лечения в программу государственных гарантий. Скоро она станет доступна для граждан, которые нуждаются в таком лечении по медицинским показаниям.

