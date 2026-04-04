Мурашко рассказал о самочувствии пациента, первым получившего вакцину от рака

Ведомство выдало НМИЦ радиологии разрешение на клиническое применение отечественной мРНК-вакцины в ноябре прошлого года. Сейчас она может применяться для терапии при лечении взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с ингибиторами контрольных иммунных точек (ИКТ). Применение возможно и в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов с меланомой кожи в комбинации с ИКТ.