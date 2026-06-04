Мурашко: диагностика рака на первой стадии выросла до 36% при профосмотрах
В России улучшилась диагностика онкозаболеваний на первой стадии, их доля за последние пять лет увеличилась с 25 до 36%. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Ранняя диагностика онкологии – тоже важный экономический эффект, поскольку затраты на лечение более чем вдвое меньше при выявлении ранних форм злокачественных новообразований», – отметил министр (цитата по ТАСС).
Кроме того, в стране удалось снизить числе больничных летальных случаев от инфаркта миокарда на 22%. На 14% этот показатель сократился при инсультах.
2 июня «Ведомости» со ссылкой на законопроект «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 г.» писали, что за год во время диспансеризаций и профилактических медосмотров у россиян впервые выявили 49 618 онкологических заболеваний. Это почти в два раза больше, чем в 2024 г. Объем стимулирующих выплат врачам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации в 2025 г. также удвоился по сравнению с предыдущим годом. Расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на эти цели составили 110 млн руб. из заявленных 121 млн, следует из документа.