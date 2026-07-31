Мурашко сообщил о появлении новых технологий лучевой терапии

Он также рассказал, что количество курсов химиотерапии в стране увеличилось почти в два раза. В сфере лучевой терапии рост составил более 50%, добавил Мурашко. По его словам, за время реализации нацпроектов в медицине в России удалось модернизировать 94 онкологических диспансера, в организации поставили более 16 000 единиц медоборудования.