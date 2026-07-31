Мурашко сообщил о появлении новых технологий лучевой терапии
В России появились новые технологии лучевой терапии, которые позволяют не повреждать здоровую ткань органа при лечении, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе доклада премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Его слова передает Минздрав РФ.
«Результаты: снижение почти на 17% онкологической летальности первого года и пятилетняя выживаемость, которая возросла почти на 10%. Это самые главные цифры, они показывают то, что верным путем идем», – подчеркнул министр.
Он также рассказал, что количество курсов химиотерапии в стране увеличилось почти в два раза. В сфере лучевой терапии рост составил более 50%, добавил Мурашко. По его словам, за время реализации нацпроектов в медицине в России удалось модернизировать 94 онкологических диспансера, в организации поставили более 16 000 единиц медоборудования.
5 июля генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн сообщил, что российские ученые разработали радиопротекторный препарат, снижающий негативное воздействие ионизирующего излучения на организм при лучевой терапии. Он отмечал, что средство предназначено для защиты здоровых тканей при максимально эффективном воздействии на опухоль. Такие разработки важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, подчеркнул тогда онколог.