Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM42,7-0,21%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,15+0,18%RGBITR747,96+0,28%
Главная / Технологии /

В России создали препарат для снижения побочных эффектов при лучевой терапии

Ведомости

Российские ученые разработали радиопротекторный препарат, снижающий негативное воздействие ионизирующего излучения на организм при лучевой терапии, сообщил «РИА Новости» генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

По словам онколога, средство предназначено для защиты здоровых тканей при максимально эффективном воздействии на опухоль. Такие разработки, отметил Каприн, важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

В настоящее время препарат проходит экспертизу. О его широком применении говорить пока рано, сказал Каприн.

ДНК вируса гепатита B научились вырезать из инфицированных клеток

Общество

4 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о создании в России вакцины против нового штамма лихорадки Эбола – Центр им. Гамалеи адаптировал существующую разработку под новый штамм, препарат проходит испытания.

21 января «Ведомости» писали, что ученые Сеченовского университета разработали первый в мире препарат для лечения хронического гепатита B на основе CRISPR-Cas9, удаляющий вирусную ДНК из клеток печени.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её