В России создали препарат для снижения побочных эффектов при лучевой терапии
Российские ученые разработали радиопротекторный препарат, снижающий негативное воздействие ионизирующего излучения на организм при лучевой терапии, сообщил «РИА Новости» генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.
По словам онколога, средство предназначено для защиты здоровых тканей при максимально эффективном воздействии на опухоль. Такие разработки, отметил Каприн, важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
В настоящее время препарат проходит экспертизу. О его широком применении говорить пока рано, сказал Каприн.
4 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о создании в России вакцины против нового штамма лихорадки Эбола – Центр им. Гамалеи адаптировал существующую разработку под новый штамм, препарат проходит испытания.
21 января «Ведомости» писали, что ученые Сеченовского университета разработали первый в мире препарат для лечения хронического гепатита B на основе CRISPR-Cas9, удаляющий вирусную ДНК из клеток печени.