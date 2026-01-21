ДНК вируса гепатита B научились вырезать из инфицированных клеток

ДНК вируса гепатита B научились вырезать из инфицированных клетокЭто создаст условия для полного излечения пациентов и снизит смертность от цирроза и рака печени
Ученые из Сеченовского университета разработали первый в мире препарат для лечения хронического гепатита B на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9, сообщил «Ведомостям» руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрий Костюшев. Препарат сможет удалять вирусную ДНК из клеток печени, что в перспективе позволит пациентам отказаться от пожизненного лечения.
При его создании ученые использовали метод CRISPR-Cas9, позволяющий точечно воздействовать на пораженные вирусом участки генома. Также была разработана система доставки редактирующих комплексов в клетки на основе биодеградируемых (рассасывающихся в организме. – «Ведомости») наночастиц. Они не содержат чужеродных вирусных или бактериальных компонентов, поэтому не воспринимаются иммунитетом как угроза и позволяют проводить повторные введения препарата при необходимости.
Фундаментальная часть работы над препаратом завершена и, хотя на создание технологии ушло около 10 лет, дальнейшие этапы займут намного меньше времени, рассказал Костюшев. «Есть шанс, что первые пациенты смогут получить препарат в ближайшие годы», – подчеркнул он.
Ученый уточнил, что наработки Сеченовского университета в дальнейшем можно использовать также для подавления других инфекций, исправления мутаций и уничтожения опухолей. «Наши системы доставки универсальны, а CRISPR-Cas комплексы можно перенастраивать на разные задачи», – сказал Костюшев. Перспективные проекты применения технологии есть и у научных групп из других организаций (за рубежом. – «Ведомости»), но их наработки пока не продемонстрировали достаточную безопасность и эффективность в реальных тканях, добавил он.
Сейчас для лечения вирусного гепатита В используется комплексный подход, рассказала «Ведомостям» инфекционист медицинской компании «Сберздоровье» Екатерина Болдырева. Для устранения проявлений заболевания, в том числе тошноты и рвоты, проводится симптоматическое лечение, а по показаниям применяется специфическая терапия противовирусными препаратами. Они нередко назначаются пожизненно, так как вирусная ДНК может реактивироваться в организме даже после долгого подавления, объяснила врач. Она добавила, что разработка новых препаратов от заболевания перспективна и обнадеживает как врачей, так и пациентов.
Пока метод CRISPR-Cas9 применяется преимущественно для исследовательских целей, сказал «Ведомостям» член-корреспондент Российской академии наук, и. о. директора НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ Петр Сергиев. Например, в лаборатории функциональной геномики РНК «Сколтеха» он используется для редактирования генома мышей. Это позволяет моделировать генетические заболевания человека и подбирать необходимую ему терапию, пояснил эксперт. Он также отметил, что технология широко применяется для изучения функций генов.
Сейчас с ее помощью можно получить крысу с беличьим хвостом или дрожжи, расщепляющие глютен, добавил председатель Фонда генетических инноваций Арслан Сабиров. При этом клиническое применение такой терапии в РФ пока не налажено, уточнил эксперт. В ряде стран препараты, основанные на редактировании клеток пациента с использованием CRISPR-Cas9, уже одобрены и используются, например, для лечения серповидноклеточной анемии, рассказал Сабиров.
По словам Сергиева, основным ограничением для применения CRISPR-Cas9 остается доставка генного редактора в клетки. Также существует проблема специфичности, т. е. обеспечения точности системы, добавил он. Важно гарантировать, что она разрежет строго заданный участок ДНК, не задев другие, подчеркнул ученый.
Новый препарат для лечения хронического гепатита B, вероятно, будет применяться в рамках специализированных программ и льготного обеспечения, а не как широкодоступное коммерческое лекарство, считает Сабиров. По своей природе это дорогая технология, цена препарата может составлять десятки миллионов рублей. При этом эффективность этой терапии еще предстоит оценить, рассказал он. По его словам, эффект будет зависеть от стадии заболевания, особенностей вируса и состояния инфицированных клеток.
Заболеваемость гепатитом B
Вирусный гепатит B – это одна из самых распространенных инфекций в популяции, пояснил инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, в мире насчитывается более 1 млрд человек, переболевших или продолжающих жить с этим заболеванием. При этом его хроническая форма развивается примерно у 5% людей, заразившихся во взрослом возрасте, и порядка у 95% инфицированных в младенчестве и раннем детстве, говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заболевание сопряжено с высоким риском смерти от цирроза или рака печени и передается от матери к ребенку, а также через контакт с кровью, слюной и другими биологическими жидкостями.
Отечественные показатели заболеваемости гепатитом B растут с 2024 г., следует из опубликованных Росстатом данных Роспотребнадзора. В 2020 г. на 100 000 населения приходилось 4,7 случая заражения, в 2022 г. – 6,6 случая, а уже к 2024 г. гепатит B был выявлен у 9,7 из 100 000 человек. При этом ранее показатели заболеваемости снижались. К примеру, еще в 2010 г. гепатитом B страдали 15,4 из 100 000 россиян. По словам Позднякова, для предупреждения заражения инфекцией эффективна вакцинация. Она безопасна, хорошо переносится и защищает практически в 100% случаев, уточнил врач.
В России вакцинация против гепатита B проводится бесплатно в рамках Национального календаря профилактических прививок и включает три этапа. Первая доза препарата вводится в роддоме, в первые 24 часа после рождения ребенка, вторая и третья – в один и шесть месяцев соответственно. Вакцина обеспечивает защиту от заболевания как минимум на 20 лет, утверждают эксперты ВОЗ.
Несмотря на доступность и эффективность прививки, вакциноуправляемые инфекции, в том числе гепатит B, по-прежнему присутствуют в структуре младенческой смертности, отметил главный внештатный неонатолог депздрава Москвы Валерий Горев. Одной из причин этого, по мнению психоаналитического психотерапевта сервиса «Ясно» Марии Игнатьевой, является страх родителей перед вакцинацией, который запускает архаичные механизмы защиты. Для них любая угроза «здесь и сейчас» (например, возможные побочные эффекты. – «Ведомости») переживается острее, чем абстрактная защита от болезни «когда-нибудь потом», пояснила она.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой разъяснить порядок регистрации нового препарата и оценить сроки его выхода на рынок.