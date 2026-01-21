ДНК вируса гепатита B научились вырезать из инфицированных клеток

Вирусный гепатит B – это одна из самых распространенных инфекций в популяции, пояснил инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, в мире насчитывается более 1 млрд человек, переболевших или продолжающих жить с этим заболеванием. При этом его хроническая форма развивается примерно у 5% людей, заразившихся во взрослом возрасте, и порядка у 95% инфицированных в младенчестве и раннем детстве, говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заболевание сопряжено с высоким риском смерти от цирроза или рака печени и передается от матери к ребенку, а также через контакт с кровью, слюной и другими биологическими жидкостями.