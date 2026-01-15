Врачи смогут принимать решения о прерывании беременности без психолога

Врачи смогут принимать решения о прерывании беременности без психологаСписок привлекаемых к работе перинатальных консилиумов специалистов начали формировать исходя из состояния пациенток
Минздрав утвердил новый порядок оказания акушерской и гинекологической помощи жительницам России. Он, в частности, уточняет состав и полномочия перинатальных консилиумов, которые принимают решения о возможности искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям. Документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов и вступил в силу 10 января 2026 г.
Согласно положениям нового порядка, перинатальный консилиум созывается лечащим врачом для определения дальнейшей тактики ведения беременности в ряде сложных клинических ситуаций. К ним относятся тяжелые соматические заболевания пациентки, хромосомные аномалии, генетические нарушения или пороки развития плода (ПРП), осложнения, угрожающие жизни матери или будущего ребенка, и другие состояния, которые могут стать показаниями для аборта. Консилиум проводится в перинатальном центре, руководитель которого назначает дату совещания и формирует список врачей-участников.
В сравнении с проектом порядка, который четко регламентировал состав перинатальных консилиумов, в итоговой редакции документа правила их формирования были смягчены. Согласно этим корректировкам, обязательными участниками обсуждений станут руководитель консилиума (заместитель главного врача перинатального центра) и акушер-гинеколог. Дополнительных специалистов – например, неонатолога, генетика или врачей из других медучреждений, в том числе национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), – будут привлекать по необходимости и в соответствии с клинической картиной пациентки или плода. Участие в совещаниях медики смогут принимать в дистанционном формате.
Утративший силу порядок оказания акушерской и гинекологической помощи гибкости в формировании перинатальных консилиумов не допускал. Например, при выявлении требующих оказания специализированной помощи ПРП участие в обсуждении дальнейших действий обязательно принимали акушер-гинеколог, педиатр, неонатолог и врач – специалист по профилю выявленного порока. Решение о возможности вынашивания плода женщиной с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями принимали кардиолог, сердечно-сосудистый хирург и акушер-гинеколог.
Ранее при выявлении пороков развития плода беременность, как правило, рекомендовалось прерывать, рассказала «Ведомостям» акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева. При этом современные медицинские технологии позволяют вынашивать таких детей, проводить внутриутробные операции, а после рождения корректировать их здоровье – например, устранять незаращение боталлова протока в сердце, уточнила эксперт.
Внедрение новых правил формирования перинатальных консилиумов позволит организовать для женщины комплексное медицинское обследование и предоставить исчерпывающую информацию о состоянии ее здоровья и здоровья плода, считает Ерофеева. По ее словам, положения нового порядка можно рассматривать как движение в сторону более «гуманистического» подхода к ведению кризисных беременностей. Врач также уточнила, что женщины и дети с пороками развития – это «довольно сложная категория пациентов», которая требует огромных ресурсов и профессионализма медиков.
После принятия решения консилиум обязан проинформировать беременную о результатах обследований, прогнозе для ее здоровья и жизни плода, а также о возможных методах лечения, включая внутриутробную хирургическую коррекцию плода. В случае выявления у будущего ребенка генетических нарушений или пороков развития информация должна быть передана также членам семьи пациентки, говорится в тексте нового документа. Согласно нему, при необходимости для консультации беременной могут привлекаться специалист по социальной работе и юрист.
Проект порядка оказания акушерской и гинекологической помощи предполагал также обязательное участие в работе консилиума медицинского психолога. В итоговом варианте документа от этой идеи отказались, при этом предусмотрев факультативное включение такого специалиста в обсуждение тактики ведения беременности. Ерофеева связала это с нехваткой психологов в женских консультациях и возможностью их участия в консилиумах лишь в особых случаях. При этом, по словам эксперта, психологи нередко помогают беременным стабилизировать состояние, «выжить» и принять взвешенное решение на основе полученной от врачей информации.
Искусственное прерывание беременности – это утрата для женщины, оно переживается как серьезная личностная потеря, особенно если ребенок был желанным и ожидаемым, добавила клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. По ее словам, психолог может помочь пациентке пережить горевание. Если же работа горя затягивается и у женщины возникает психологическая травма, полезным может быть сопровождение медицинских и немедицинских психотерапевтов, один из которых отвечает за фармакологическую поддержку, а другой – помогает справляться с психологическим кризисом, подчеркнула Толстухина.
Тем не менее, в ситуациях, когда речь идет о выживании матери или ребенка, роль психолога минимальна, считает эксперт. По ее мнению, это сугубо медицинское решение, ответственность за которое несут медики. Психолог может помогать в поддерживающей психотерапевтической группе врачей, которые при принятии решений о прерывании беременности могут испытывать давление как со стороны семьи пациентки, так и со стороны системы здравоохранения. Специалист также может подсказать, как правильно выстроить коммуникацию с пациенткой, чтобы снизить риск развития острых стрессовых реакций и расстройств адаптации, добавила Толстухина.