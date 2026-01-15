Врачи смогут принимать решения о прерывании беременности без психолога

Тем не менее, в ситуациях, когда речь идет о выживании матери или ребенка, роль психолога минимальна, считает эксперт. По ее мнению, это сугубо медицинское решение, ответственность за которое несут медики. Психолог может помогать в поддерживающей психотерапевтической группе врачей, которые при принятии решений о прерывании беременности могут испытывать давление как со стороны семьи пациентки, так и со стороны системы здравоохранения. Специалист также может подсказать, как правильно выстроить коммуникацию с пациенткой, чтобы снизить риск развития острых стрессовых реакций и расстройств адаптации, добавила Толстухина.