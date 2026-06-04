Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KBSB817+0,74%CNY Бирж.10,843-0,16%IMOEX2 581,9-0,75%RTSI1 108,96-0,75%RGBI119,11+0,02%RGBITR785,29+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мурашко: в России создана вакцина против нового штамма Эболы

Ведомости

Российские специалисты разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола, однако препарат еще должен пройти необходимые этапы испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в студии «VK Видео» на ПМЭФе.

По его словам, ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи уже создал вакцину для профилактики лихорадки Эбола. После появления нового штамма ученые адаптировали существующую разработку. Глава Минздрава уточнил, что, несмотря на завершение разработки, препарату предстоит пройти предусмотренные процедуры тестирования перед возможным применением.

27 мая Роспотребнадзор сообщил, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола. Ведомство уже разработало тест-систему для диагностики вируса Бундибуджио, который вызывает Эболу, и организовало ее производство. Кроме того, для оценки и минимизации рисков в пропускных пунктах используется АИС «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили и о комплексной системе «Санитарный щит», которая также служит барьером для завоза инфекций.

Читайте также:Чем опасна лихорадка Эбола и какие вирусы ее вызывают

25 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сообщил, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. 2 июня власти Уганды подтвердили шесть новых случаев заражения лихорадкой Эбола, что увеличило общее число зарегистрированных заболевших в стране до 15 человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь