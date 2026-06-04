Мурашко: в России создана вакцина против нового штамма Эболы
Российские специалисты разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола, однако препарат еще должен пройти необходимые этапы испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в студии «VK Видео» на ПМЭФе.
По его словам, ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи уже создал вакцину для профилактики лихорадки Эбола. После появления нового штамма ученые адаптировали существующую разработку. Глава Минздрава уточнил, что, несмотря на завершение разработки, препарату предстоит пройти предусмотренные процедуры тестирования перед возможным применением.
27 мая Роспотребнадзор сообщил, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола. Ведомство уже разработало тест-систему для диагностики вируса Бундибуджио, который вызывает Эболу, и организовало ее производство. Кроме того, для оценки и минимизации рисков в пропускных пунктах используется АИС «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили и о комплексной системе «Санитарный щит», которая также служит барьером для завоза инфекций.
25 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сообщил, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. 2 июня власти Уганды подтвердили шесть новых случаев заражения лихорадкой Эбола, что увеличило общее число зарегистрированных заболевших в стране до 15 человек.