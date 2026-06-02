YDEX4 074+1,23%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%RGBITR784,39+0,46%
В Уганде выявили шесть новых случаев заражения Эболой

Власти Уганды подтвердили шесть новых случаев заражения лихорадкой Эбола, что увеличило общее число зарегистрированных заболевших в стране до 15 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения восточноафриканского государства в X.

Как уточнили в ведомстве, новые случаи были выявлены среди людей, которые ранее контактировали с пациентами, у которых заболевание уже было подтверждено.

По последним данным министерства здравоохранения, один человек скончался от заболевания. Еще два пациента уже выписаны из больницы. Под наблюдением врачей остаются 12 инфицированных, проходящих лечение. Кроме того, специалисты продолжают контролировать состояние 668 человек, которые могли контактировать с носителями вируса.

30 мая заместитель директора по операциям международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) Алан Гонсалес заявил, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго вызывает растущее беспокойство как среди местных жителей, так и среди медицинских работников. По словам представителя MSF, темпы распространения инфекции оказались беспрецедентными, что существенно осложняет работу специалистов, пытающихся локализовать очаг заболевания. В организации сообщили, что новые предполагаемые случаи заражения выявляются практически ежедневно.

25 мая генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о более чем 900 предполагаемых случаях заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. По словам главы ВОЗ, в провинции Итури в Демократической Республике Конго, в эпицентре вспышки заболевания, проживает почти 5 млн человек. Каждый четвертый из них нуждается в гуманитарной помощи.

