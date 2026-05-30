«Врачи без границ» предупредили о беспрецедентных темпах распространения Эболы

25 мая Гебрейесус в соцсети X написал о более чем 900 предполагаемых случаях заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. По словам главы ВОЗ, в провинции Итури в Демократической Республике Конго (ДРК), в эпицентре вспышки заболевания, проживает почти 5 млн человек. Каждый четвертый из них нуждается в гуманитарной помощи.