«Врачи без границ» предупредили о беспрецедентных темпах распространения Эболы
Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго вызывает растущее беспокойство как среди местных жителей, так и среди медицинских работников. Об этом заявил заместитель директора по операциям международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) Алан Гонсалес.
Спустя две недели после официального объявления о вспышке в провинции Итури обстановка остается крайне напряженной, отметил он. По словам представителя MSF, темпы распространения инфекции оказались беспрецедентными, что существенно осложняет работу специалистов, пытающихся локализовать очаг заболевания.
В организации сообщили, что новые предполагаемые случаи заражения выявляются практически ежедневно. При этом существующие возможности лабораторной диагностики не позволяют оперативно подтверждать заболевание, что затрудняет принятие своевременных мер. Гонсалес подчеркнул, что для установления хотя бы частичного контроля над эпидемиологической ситуацией необходимо в кратчайшие сроки расширить масштабы тестирования и увеличить возможности лабораторных исследований.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Всемирная организация здравоохранения получила лишь треть средств, необходимых для противодействия вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. По словам главы организации, текущего объема финансирования недостаточно для полноценной борьбы с распространением вируса. Гебрейесус также призвал международное сообщество активнее поддержать усилия по сдерживанию заболевания.
25 мая Гебрейесус в соцсети X написал о более чем 900 предполагаемых случаях заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. По словам главы ВОЗ, в провинции Итури в Демократической Республике Конго (ДРК), в эпицентре вспышки заболевания, проживает почти 5 млн человек. Каждый четвертый из них нуждается в гуманитарной помощи.