ВОЗ: выявлено более 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой
Зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в соцсети X.
По словам Гебрейесуса, в провинции Итури в Демократической Республике Конго (ДРК), в эпицентре вспышки заболевания, проживает почти 5 млн человек. Каждый четвертый из них нуждается в гуманитарной помощи.
24 мая Bloomberg писало, что власти ДРК приостановили авиарейсы в город Банья на востоке страны. Эпидемия Эболы распространилась на три провинции. Система здравоохранения не справляется с отслеживанием контактов заболевших. По данным агентства, в республике зафиксировали 91 подтвержденный случай заражения Эболой, 867 подозрительных случаев и 204 вероятных летальных исхода.