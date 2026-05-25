VTBR89,925+0,13%CNY Бирж.00%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,32-0,01%RGBITR784,21+0,09%
Главная / Общество /

ВОЗ: выявлено более 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой

Ведомости

Зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в соцсети X.

По словам  Гебрейесуса, в провинции Итури в Демократической Республике Конго (ДРК), в эпицентре вспышки заболевания, проживает почти 5 млн человек. Каждый четвертый из них нуждается в гуманитарной помощи.

24 мая Bloomberg писало, что власти ДРК приостановили авиарейсы в город Банья на востоке страны. Эпидемия Эболы распространилась на три провинции. Система здравоохранения не справляется с отслеживанием контактов заболевших. По данным агентства, в республике зафиксировали 91 подтвержденный случай заражения Эболой, 867 подозрительных случаев и 204 вероятных летальных исхода.

