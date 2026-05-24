Bloomberg: Эбола распространяется по Конго на фоне остановки авиасообщения

Минтранс Конго остановил коммерческие, частные и специальные рейсы из Баньи и в этот город. Гуманитарные и медицинские перелеты по-прежнему возможны по спецразрешению. Болезнь распространяется в восточных районах страны и в соседние государства. Эффективной вакцины или лекарств от этого штамма вируса пока нет. США уже ввели усиленный досмотр пассажиров из Конго, Уганды и Южного Судана.