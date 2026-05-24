Bloomberg: Эбола распространяется по Конго на фоне остановки авиасообщения
Власти Демократической Республики Конго приостановили авиарейсы в город Банья на востоке страны. Эпидемия лихорадки Эбола охватила три провинции, система здравоохранения не справляется с отслеживанием контактов заболевших, сообщило агентство Bloomberg.
В стране зафиксировали 91 подтвержденный случай заражения Эболой, 867 подозрительных случаев и 204 вероятных летальных исхода. Медикам удалось отследить лишь пятую часть из 1745 идентифицированных контактов, за которыми необходимо наблюдение. Власти назвали этот разрыв в мониторинге тревожным.
Минтранс Конго остановил коммерческие, частные и специальные рейсы из Баньи и в этот город. Гуманитарные и медицинские перелеты по-прежнему возможны по спецразрешению. Болезнь распространяется в восточных районах страны и в соседние государства. Эффективной вакцины или лекарств от этого штамма вируса пока нет. США уже ввели усиленный досмотр пассажиров из Конго, Уганды и Южного Судана.
Власти Уганды подтвердили пять случаев заражения Эболой, связанных со вспышкой в Конго. Министры здравоохранения трех стран встретились в Кампале для координации ответных мер. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о нехватке базовых средств защиты даже на передовых станциях.