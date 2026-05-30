Глава ВОЗ заявил о нехватке средств для борьбы со вспышкой Эболы
Всемирная организация здравоохранения получила лишь треть средств, необходимых для противодействия вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.
По словам главы организации, текущего объема финансирования недостаточно для полноценной борьбы с распространением вируса. Гебрейесус также призвал международное сообщество активнее поддержать усилия по сдерживанию заболевания.
При этом генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касейя заявлял, что Африке необходимо почти $319 млн для реагирования на текущую вспышку.
15 мая Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердил новую вспышку лихорадки Эбола в провинциях на юге Конго.
Уже 25 мая Гебрейесус в соцсети X написал о более чем 900 предполагаемых случаях заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. По словам главы ВОЗ, в провинции Итури в Демократической Республике Конго (ДРК), в эпицентре вспышки заболевания, проживает почти 5 млн человек. Каждый четвертый из них нуждается в гуманитарной помощи.
27 мая Роспотребнадзор заявил, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой. Ведомство уже разработало тест-систему для диагностики вируса Бундибуджио, который вызывает Эболу, и организовало ее производство. Кроме того, для оценки и минимизации рисков в пропускных пунктах используется АИС «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили и о комплексной системе «Санитарный щит», которая также служит барьером для завоза инфекций.
Роспотребнадзор помогает странам Африки в борьбе с болезнью. В Уганде работает группа специалистов, которые используют тест-системы для выявления вируса. Также налажено взаимодействие с Конго и Бурунди. Кроме того, в Африке действуют два совместных научно-исследовательских центра ведомства и несколько мобильных лабораторий.