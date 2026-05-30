Глава ВОЗ заявил о нехватке средств для борьбы со вспышкой Эболы

27 мая Роспотребнадзор заявил, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой. Ведомство уже разработало тест-систему для диагностики вируса Бундибуджио, который вызывает Эболу, и организовало ее производство. Кроме того, для оценки и минимизации рисков в пропускных пунктах используется АИС «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили и о комплексной системе «Санитарный щит», которая также служит барьером для завоза инфекций.