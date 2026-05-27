Россия усилила санитарный контроль на границах из-за вспышки Эболы в Африке
В пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола, сообщил Роспотребнадзор в Мах.
Ведомство уже разработало тест-систему для диагностики вируса Бундибуджио, который вызывает Эболу, и организовало ее производство. Кроме того, для оценки и минимизации рисков в пропускных пунктах используется АИС «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили и о комплексной системе «Санитарный щит», которая также служит барьером для завоза инфекций.
«На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации отсутствуют», – подчеркнул Роспотребнадзор. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает глобальный уровень угрозы распространения лихорадки как «низкий».
Роспотребнадзор помогает странам Африки в борьбе с болезнью. В Уганде работает группа специалистов, которые используют тест-системы для выявления вируса. Также налажено взаимодействие с Конго и Бурунди. Кроме того, в Африке действуют два совместных научно-исследовательских центра ведомства и несколько мобильных лабораторий. Это позволяет оперативно получать информацию об угрозах инфекций и принимать меры по их локализации. Все это снижает риски международного распространения, рассказали в Роспотребнадзоре.
25 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай.