Россия усилила санитарный контроль на границах из-за вспышки Эболы в Африке

Роспотребнадзор помогает странам Африки в борьбе с болезнью. В Уганде работает группа специалистов, которые используют тест-системы для выявления вируса. Также налажено взаимодействие с Конго и Бурунди. Кроме того, в Африке действуют два совместных научно-исследовательских центра ведомства и несколько мобильных лабораторий. Это позволяет оперативно получать информацию об угрозах инфекций и принимать меры по их локализации. Все это снижает риски международного распространения, рассказали в Роспотребнадзоре.