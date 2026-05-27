Чем опасна лихорадка Эбола и какие вирусы ее вызывают

Чем опасна лихорадка Эбола и какие вирусы ее вызываютРоссия усилила санитарный контроль на границе из-за вспышки заболевания в Африке
27 мая Роспотребнадзор сообщил, что на границе России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола. Эти меры связаны со вспышкой инфекции, вызванной вирусом Бундибуджио, которая началась в Демократической Республике Конго в конце апреля. Что это за болезнь и какими вирусами вызывается – в справке «Ведомостей».
Вспышки эболавирусной инфекции у людей, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), способны вызывать три ортоэболавируса:
вирус Эбола (ранее – Заир);
вирус Судан;
вирус Бундибуджио – очаг именно этой инфекции и зафиксирован сейчас в ДР Конго.
Ортоэболавирусы были обнаружены в 1976 г. (во время двух одновременных вспышек вирусов Эбола и Судан) и встречаются преимущественно в странах Африки к югу от Сахары. В зависимости от возбудителя ВОЗ формально называет эболавирусную инфекцию «болезнью, вызываемой вирусом Эбола/Судан/ Бундибуджио».
Все три вируса передаются одинаково – через контакт человека с зараженными животными, их кровью и выделениями. К ним относятся плодоядные летучие мыши (которые, предположительно, и являются естественными носителями ортоэболавирусов), шимпанзе, гориллы и другие приматы, а также лесные антилопы и дикобразы. Дальше от инфицированного человека вирус может передаваться другим людям через кровь или физиологические жидкости, оставленные, в том числе на предметах и поверхностях. Зараженный человек становится опасным для окружающих после появления симптомов и до тех пор, пока вирус остается в его крови.
Все три вируса вызывают тяжелую геморрагическую лихорадку, от момента заражения до появления первых симптомов может пройти от двух до 21 дня (в среднем 8-10 дней). Ее основные проявления в начале болезни: лихорадка, слабость, общее недомогание, мышечная и головная боли. Следом наступают рвота, диарея, боль в животе, сыпь, симптомы нарушения функций почек и печени. На поздних стадиях может начаться кровотечение (внутреннее и внешнее), но происходит это относительно не часто. Из-за широкого спектра симптомов диагностировать эболавирусную инфекцию на ранних стадиях бывает трудно – ее можно спутать с малярией, брюшным тифом, менингитом и другими геморрагическими лихорадками. Для подтверждения инфекции необходимо проведение специальных медицинских тестов.
Несмотря на общие сходства симптомов, то, как будет развиваться эболавирусная инфекция, зависит от того, каким вирусом она была вызвана. Например, проявления болезни, вызываемой вирусом Эбола, как правило, самые тяжелые, а смертность – самая высокая. В ходе зафиксированных вспышек коэффициент летальности достигал 90%, хотя в среднем составляет 50%. Всего известно свыше 30 вспышек этого вируса, самая крупная произошла в 2014-2016 гг. в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Тогда заразилось более 28 000 человек, из которых свыше 11 000 погибли. При этом зарегистрированные вакцины и лекарства есть только от инфекции, вызываемой вирусом Эбола, от двух других они находятся в процессе разработки.
Вспышки вируса Судана происходили, по данным ВОЗ, восемь раз (пять раз в Уганде и три – в Судане), в это время уровень смертности достигал от 40 до 70%.
Вирус Бундибуджио – самый «молодой» из трех – был открыт только в 2007 г. в одноименном округе в Уганде. Тогда заразился 131 человек, умерли 42. Спустя пять лет очередная вспышка случилась на востоке ДР Конго, заразились 59 человек, 34 умерли. На сегодняшний день ВОЗ оценивает уровень смертности от вызванной Бундибуджио инфекции в 30-50% – самый низкий среди трех вирусов.
Новая вспышка вируса Бундибуджио в ДР Конго, которая происходит прямо сейчас, уже значительно превосходит по масштабу прошлые две. 25 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил о свыше 900 предполагаемых случаях заболевания и 101 подтвержденной смерти в ДР Конго и Уганде (там зафиксирован случай смерти человека, прибывшего из ДР Конго). На фоне происходящего организация объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC).
Россия помогает странам Африки в борьбе с инфекцией. Например, в Уганде работает группа специалистов, которые выявляют вирус Бундибуджио с помощью тест-системы, разработанной Роспотребнадзором. На континенте также активны совместные научно-исследовательские центры ведомства и несколько мобильных лабораторий.
Несмотря на усиление санитарно-карантинного контроля, Роспотребнадзор полагает, что на сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории России отсутствуют. При этом в стране уже имеются наработки по вакцине против нового штамма Эболы, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе форума по безопасности 26 мая.