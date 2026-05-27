Чем опасна лихорадка Эбола и какие вирусы ее вызывают

Несмотря на общие сходства симптомов, то, как будет развиваться эболавирусная инфекция, зависит от того, каким вирусом она была вызвана. Например, проявления болезни, вызываемой вирусом Эбола, как правило, самые тяжелые, а смертность – самая высокая. В ходе зафиксированных вспышек коэффициент летальности достигал 90%, хотя в среднем составляет 50%. Всего известно свыше 30 вспышек этого вируса, самая крупная произошла в 2014-2016 гг. в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Тогда заразилось более 28 000 человек, из которых свыше 11 000 погибли. При этом зарегистрированные вакцины и лекарства есть только от инфекции, вызываемой вирусом Эбола, от двух других они находятся в процессе разработки.