Госдеп начал проверку Гарварда на соответствие статусу спонсора программы обмена
Госдепартамент США инициировал проверку Гарвардского университета, чтобы определить, соответствует ли он требованиям для продолжения участия в программе обмена в качестве спонсора. Об этом сообщил в своем заявлении госсекретарь США Марко Рубио.
«Госдепартамент США начал расследование в отношении Гарвардского университета с целью оценки его дальнейшей пригодности в качестве спонсора программы обмена», – объявил Рубио. Госсекретарь подчеркнул, что расследование направлено на то, чтобы убедиться, что программы университета не противоречат интересам страны.
Рубио отметил, что спонсоры должны соблюдать нормы, быть открытыми и следовать целям обмена. «Для сохранения права выступать спонсором организации должны строго соблюдать все нормативные требования, включая проведение программ таким образом, чтобы не подрывать внешнеполитические цели США и не ставить под угрозу национальную безопасность, – объяснила он. – Американское общество вправе ожидать, что университеты будут соблюдать законы, обеспечивать национальную безопасность и предоставлять безопасные условия для всех студентов».
22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обменов. Вуз обратился в суд с иском и потребовал отмены этого решения. На следующий день окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет. Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.