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«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Аэрофлота» на уровне ruAA

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило ПАО «Аэрофлот» рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA со стабильным прогнозом, говорится на сайте агентства.

Кредитный рейтинг компании присваивается на уровне условного рейтингового класса поддерживающей структуры, Российской Федерации, уменьшенного на две ступени.

Оценка собственной кредитоспособности «Аэрофлота» обусловлена сдержанной оценкой бизнес-профиля отрасли, комфортным уровнем рентабельности и долговой нагрузкой, высоким уровнем ликвидности, а также низкими корпоративными рисками, отметили в агентстве.

Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» за первые шесть месяцев составила 0,5 млрд руб. после 4,3 млрд руб., полученных по итогам аналогичного периода в 2025 г. Объем выручки увеличился на 3,6% до 429,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 83,1 млрд руб. (+0,4%), а рентабельность по EBITDA – 19,3% (-0,6 п. п.). 

10 июня АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Аэрофлота» на уровне АА(RU) со «стабильным» прогнозом. Финансовый профиль учитывает очень высокую оценку размера авиакомпании, высокую рентабельность, среднюю оценку долговой нагрузки при среднем уровне покрытия процентных расходов, среднюю оценку денежного потока и высокие показатели ликвидности.

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