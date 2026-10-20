Посольство призвало россиян избегать мест проведения протестов во Франции

18 октября глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что более 2000 человек задержаны в ходе протестов против роста стоимости жизни во Франции. Он добавил, что более 600 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения, а ущерб понесли несколько сотен компаний. Он отметил, что данные не являются итоговыми.