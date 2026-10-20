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Посольство призвало россиян избегать мест проведения протестов во Франции

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Посольство РФ во Франции призвало россиян избегать районов манифестаций в связи с массовыми протестами и беспорядками в республике. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.

«Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции», – заявило дипломатическое представительство.

В случае угрозы жизни россиянам рекомендовали обращаться в экстренные службы Франции. Также посольство напомнило, что гражданам РФ, которые попали в сложную жизненную ситуацию, всегда готовы оказать содействие дипломатические и консульские представительства.

19 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в некоторых городах страны на фоне продолжающихся беспорядков. 

18 октября глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что более 2000 человек задержаны в ходе протестов против роста стоимости жизни во Франции. Он добавил, что более 600 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения, а ущерб понесли несколько сотен компаний. Он отметил, что данные не являются итоговыми.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации на фоне массовых беспорядков, назвав их участников группировками ультралевых, к которым присоединились многочисленные уголовники. 

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