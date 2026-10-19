К каким политическим последствиям приведут массовые беспорядки во Франции

Протесты во Франции выгодны как крайне правым в лице «Национального объединения» Ле Пен, так и ультралевым в лице Меланшона, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев. С одной стороны, правые заняли беспроигрышную позицию, выступив против погромов. С другой – в будущей избирательной кампании Меланшон теоретически может заручиться поддержкой разнообразных меньшинств и преимущественно левых работников сферы образования, говорит политолог. В пользу крайне правых может сыграть и миграционный фактор – хоть состав протестующих представляет из себя винегрет, мигранты там также представлены, заметил Чихачев. «Правящие правоцентристские партии, наоборот, на этом фоне проигрывают. Преемник Макрона на президентских выборах в 2027 г. Эдуард Филипп потенциально пока может рассчитывать на 10–12% голосов избирателей», – говорит он.