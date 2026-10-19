К каким политическим последствиям приведут массовые беспорядки во Франции

К каким политическим последствиям приведут массовые беспорядки во ФранцииК школьникам присоединились профсоюзы и подзабытые «желтые жилеты»
Во Франции 17 октября прошли уже общенациональные массовые протесты, которые сопровождались массовыми беспорядками и погромами по всей стране. Несколько недель назад они начались с протестов школьников. 17 октября в акциях приняло участие около 800 000 человек, преимущественно студентов, членов профсоюзов и сторонников «желтых жилетов», сообщила всеобщая конфедерация труда (CGT). МВД насчитало 550 000 человек, из них 110 000 – в Париже, задержано 1200 человек. Беспорядки произошли в Париже, Лионе, Марселе, Бордо и других крупных городах. Молодые люди разграбили большое количество торговых точек и повредили множество объектов общественного и частного имущества. В Лиможе погромщики подожгли здание городской ратуши. Для разгона демонстрантов полиция применяет светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
Президент Эмманюэль Макрон пообещал привлечь к ответственности всех причастных к беспорядкам демонстрантов, а также выразил поддержку правоохранительным органам.
Общенациональные протесты, сопровождаемые беспорядками, вызвали неоднозначную реакцию в оппозиции. Лидер правой партии «Национальное объединение» и фаворит на приближающихся президентских выборах Марин Ле Пен обвинила крайне левых, включая еще одного кандидата в президенты – лидера «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона, в том, что они «вновь взяли в заложники законные социальные требования» участников протестов. Меланшон, в свою очередь, раскритиковал правоохранительные органы и обвинил их в провоцировании столкновений. При этом он призвал своих сторонников воздерживаться от участия в беспорядках.
Протесты во Франции 17 октября также перекинулись на соседние европейские страны. Вдохновленные французскими акциями, несколько сотен молодых людей провели демонстрации в Брюсселе, протестуя против роста стоимости образования в университетах. Десятки тысяч португальцев, недовольных двукратным ростом цен на жилье по сравнению с 2017 г., вышли на улицы Лиссабона. Аналогичные марши, которые вскоре переросли в столкновения с полицией, также прошли в итальянских Милане и Болонье. Столкновения учащихся с полицией отмечались в Албании.
Протесты во Франции выгодны как крайне правым в лице «Национального объединения» Ле Пен, так и ультралевым в лице Меланшона, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев. С одной стороны, правые заняли беспроигрышную позицию, выступив против погромов. С другой – в будущей избирательной кампании Меланшон теоретически может заручиться поддержкой разнообразных меньшинств и преимущественно левых работников сферы образования, говорит политолог. В пользу крайне правых может сыграть и миграционный фактор – хоть состав протестующих представляет из себя винегрет, мигранты там также представлены, заметил Чихачев. «Правящие правоцентристские партии, наоборот, на этом фоне проигрывают. Преемник Макрона на президентских выборах в 2027 г. Эдуард Филипп потенциально пока может рассчитывать на 10–12% голосов избирателей», – говорит он.
От политических беспорядков однозначно проиграл Макрон и союзные ему силы, показавшие полную неспособность защитить безопасность граждан и имущество, соглашается директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Он предположил, что дополнительные очки на этом фоне получают представители правых сил – Ле Пен и лидер партии «Реконкиста» Эрик Земмур. Что касается Меланшона, то, по мнению политолога, пока рано считать, что тот оказался в проигрышной позиции: вероятно, левый фланг, наоборот, сплотится вокруг него.
По мнению Чихачева, главным политическим итогом нынешних протестов станет больший акцент в политических программах на вопросах образования у правящих сил и оппозиции. «Профсоюз CGT действительно частично координирует свою активность с Меланшоном. Во Франции профсоюзы традиционно выступали в роли связующего звена между протестующими и политическими лидерами. Правда, чтобы не столкнуться с давлением со стороны государства, профсоюзы пытаются не выходить за установленные рамки», – рассказал эксперт.
Возможности профсоюза CGT непосредственно влиять на политические процессы в стране невелики, отметил Дюбьен. По его словам, эта организация в протестных акциях, как правило, перекрывает дороги, блокирует аэропорты на пару суток. «Но 17 октября погромами занимались не их представители, а «профессионалы», способные внедриться в ряды любых протестующих (при этом там есть и выходцы из благополучных семей). В этих условиях процесс получает неуправляемый характер, а полиция не чувствует за спиной реальной поддержки со стороны правительства», – рассказал аналитик.
При этом большинство французов находится, по оценке Дюбьена, в шоке, в том числе из-за пожара в мэрии очень спокойного города Лиможа. «Это все можно назвать проявлением агонии макронизма. Макрон уйдет с поста через семь месяцев, но не раньше. А за это время во Франции еще может многое произойти, в том числе повторение крупных акций протеста и беспорядков», – заключает Дюбьен.