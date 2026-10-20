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ФАС с начала года возбудила 70 антимонопольных дел по рынку топлива

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в этом году возбудила 70 антимонопольных дел по рынку топлива и выдала 102 предупреждения, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции ФАС.

«На сегодняшний день возбуждено уже 70 антимонопольных дел. Также у нас выдано 102 предупреждения, две трети из которых исполнены», – сказал он (цитата по ТАСС).

30 сентября в ФАС сообщили, что служба возбудила 58 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам было выдано 91 предупреждение. Большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. На них приходятся около 80% продаж нефтепродуктов на российских АЗС. Он отмечал, что между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации.

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