ФАС возбудила 58 дел из-за нарушений на рынке топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 58 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, хозяйствующим субъектам было выдано 91 предупреждение. В ФАС отметили, что большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка.
Также в регионах продолжается заключение соглашений с независимыми операторами АЗС о стабилизации цен на топливо в рамках постановления правительства № 662. К настоящему времени такие соглашения действуют в 15 регионах. ФАС намерена контролировать исполнение заключенных соглашений.
21 сентября вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов. Отдельно отмечена необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии. Они должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива.