ФАС возбудила 58 дел из-за нарушений на рынке топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 58 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Кроме того, хозяйствующим субъектам было выдано 91 предупреждение. В ФАС отметили, что большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка.