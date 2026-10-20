Туск потребовал от Киева объяснений из-за пролетевшего через Польшу БПЛА
Польша требует от Украины объяснений после пролетевшего через территорию страны дрона, который взорвался на границе Литвы и Латвии. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск перед заседанием правительства.
«Хочу подтвердить, что мы будем очень тесно сотрудничать с Литвой и, безусловно, проясним весь этот инцидент с дроном», – подчеркнул Туск (цитата по RMF24).
Он отметил, что обсудит этот инцидент с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, Варшава также рассчитывает на сотрудничество с Киевом в выяснении обстоятельств случившегося. Туск подчеркнул, что Польша не разрешает проведение подобных операций на своей территории без согласия правительства.
19 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы 18 октября, имел украинское происхождение и прилетел со стороны Польши. Украинские представители подтвердили потерю связи с одним из своих дронов во время атаки. Синкявичюс считает вероятным, что речь идет об аппарате, упавшем на территории Литвы.
18 октября премьер Литвы сообщил о падении беспилотника и намерении созвать комиссию по национальной безопасности. На заседании планировалось обсудить дополнительные полномочия спецслужб по нейтрализации дронов.
Беспилотник упал в Пасвальском районе, вблизи деревни Юоджёнис. Его обломки повредили гражданский автомобиль, пострадавших нет. Из-за инцидента в нескольких районах Литвы объявляли воздушную тревогу.