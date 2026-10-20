Туск потребовал от Киева объяснений из-за пролетевшего через Польшу БПЛА

Он отметил, что обсудит этот инцидент с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, Варшава также рассчитывает на сотрудничество с Киевом в выяснении обстоятельств случившегося. Туск подчеркнул, что Польша не разрешает проведение подобных операций на своей территории без согласия правительства.