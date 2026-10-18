В Литве пытались поджечь предприятие, на котором хранится оборудование Starlink
В Литве неизвестные пытались поджечь предприятие, на котором хранилось оборудование связи Starlink. Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в Facebook
«Этой ночью после полуночи <…> была предпринята попытка поджога литовского предприятия, на котором хранится оборудование связи Starlink. Службы предупреждали это предприятие о возможных нападениях, охрана была усилена, покушение не удалось», – говорится в сообщении.
Синкявичюс также сообщил, что утром 18 октября в Паневежском районе, у деревни Юодженяй, упал беспилотник. Он летел со стороны Польши. Сейчас спецслужбы ищут обломки БПЛА.
В связи с обнаружением дрона и атакой на предприятие премьер-министр созовет заседание комиссии по национальной безопасности, на котором, в том числе, будут рассмотрены вопросы передачи спецслужбам особых полномочий для нейтрализации беспилотников.
15 сентября истребитель НАТО уничтожил беспилотник над территорией Литвы. В связи с угрозой с воздуха тревогу объявили в Вильнюсе, Тракайском и Электренайском районах. Национальный центр по управлению кризисами сообщил о подъеме в воздух истребителей НАТО. Через полчаса после появления дрона литовский департамент заявил о его ликвидации.