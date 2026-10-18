В Литве пытались поджечь предприятие, на котором хранится оборудование Starlink

15 сентября истребитель НАТО уничтожил беспилотник над территорией Литвы. В связи с угрозой с воздуха тревогу объявили в Вильнюсе, Тракайском и Электренайском районах. Национальный центр по управлению кризисами сообщил о подъеме в воздух истребителей НАТО. Через полчаса после появления дрона литовский департамент заявил о его ликвидации.