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Истребитель НАТО впервые сбил беспилотник над Литвой

Ксения Наумчик
NATO / Flickr
NATO / Flickr

Истребитель НАТО в ночь на 15 сентября уничтожил беспилотник над территорией Литвы. БПЛА был сбит впервые с момента подобных инцидентов в стране, сообщил портал TV3 со ссылкой на департамент пожарной охраны и спасения.

Неизвестный беспилотник появился в литовском небе через несколько минут после полуночи. В связи с угрозой с воздуха тревогу объявили в Вильнюсе, Тракайском и Электренайском районах. Национальный центр по управлению кризисами сообщил о подъеме в воздух истребителей НАТО.

Примерно через полчаса после появления БПЛА литовский департамент заявил о его ликвидации вблизи Каунасского района. После этого сигнал воздушной тревоги отменили. На месте продолжаются работы по сбору и обследованию обломков беспилотника.

Литовские власти пока не установили происхождение аппарата. При этом, по их данным, есть вероятность, что беспилотник был оснащен взрывчатым веществом.

1 сентября Эстония подняла в воздух истребители НАТО после того, как несколько беспилотников приблизились к границе и вошли в воздушное пространство страны. По словам главы МИД стонии Маргуса Цахкны, ночью в некоторых районах Эстонии объявили воздушную тревогу в связи с приближением БПЛА к границе. В ответ с авиабазы Эмари были подняты самолеты.

В конце августа глава МИД Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА. Новая структура, по его словам, должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак.

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