Истребитель НАТО впервые сбил беспилотник над Литвой

1 сентября Эстония подняла в воздух истребители НАТО после того, как несколько беспилотников приблизились к границе и вошли в воздушное пространство страны. По словам главы МИД стонии Маргуса Цахкны, ночью в некоторых районах Эстонии объявили воздушную тревогу в связи с приближением БПЛА к границе. В ответ с авиабазы Эмари были подняты самолеты.