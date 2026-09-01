Эстония подняла истребители НАТО из-за БПЛА
Эстония подняла в воздух истребители НАТО после того, как несколько беспилотников приблизились к границе и вошли в воздушное пространство страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X.
По его словам, ночью в некоторых районах Эстонии объявили воздушную тревогу в связи с приближением БПЛА к границе. В ответ с авиабазы Эмари были подняты самолеты.
Министр уточнил, что воздушная тревога в стране позже была отменена.
28 августа глава МИД Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА. По его словам, новая структура должна обеспечить быстрый обмен информацией и позволить оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак.
22 августа разведывательный самолет НАТО Bombardier ARTEMIS II заметили в воздушном пространстве Эстонии и Латвии вдоль российской границы. 18 августа в районе Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над водами Балтийского моря зафиксировали полеты трех разведывательных самолетов стран НАТО.