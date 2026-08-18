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В Калининградской области заметили три самолета-разведчика НАТО

Ксения Наумчик

В районе Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над водами Балтийского моря зафиксировали полеты трех разведывательных самолетов стран НАТО. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По данным источника, одним из самолетов стал Bombardier ARTEMIS II, прибывший в район Балтики с базы в румынской Констанце. Воздушное судно готовилось выполнять круговой маршрут вокруг российского региона, используя пространство Польши и Литвы, а также акваторию Балтийского моря за пределами территориальных вод.

Кроме того, в районе Польши был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Борт, зарегистрированный в Люксембурге, выполнял полет вблизи Гданьска на высоте около 9,5 км. Рядом с ним были зафиксированы два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT британских ВВС.

Третьим воздушным судном стал американский самолет радиоэлектронной борьбы Gulfstream EA-37B Compass Call II, прибывший из польского Повидза. По информации источника, после изменения траектории он продолжил самостоятельный полет у побережья Балтийского моря. Последние полеты подобных самолетов в этом районе фиксировались редко.

10 августа самолет-разведчик НАТО во второй раз с начала августа заметили в районе Калининградской области. Он совершал круговой полет вокруг российского региона. 2 августа Bombardier Artemis II совершил полет над Литвой, Латвией и Эстонией, а также сделал несколько кругов около эстонской границы Финского залива.

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