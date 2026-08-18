В Калининградской области заметили три самолета-разведчика НАТО

10 августа самолет-разведчик НАТО во второй раз с начала августа заметили в районе Калининградской области. Он совершал круговой полет вокруг российского региона. 2 августа Bombardier Artemis II совершил полет над Литвой, Латвией и Эстонией, а также сделал несколько кругов около эстонской границы Финского залива.