ТАСС: самолет-разведчик НАТО снова заметили у Калининградской области

В последний раз самолет-разведчик двигался по аналогичной траектории 4 августа. После этого он еще несколько раз появлялся в воздушном пространстве стран Балтии, в частности у эстонского побережья Финского залива, однако к приграничным районам России и Белоруссии не приближался.