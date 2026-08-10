Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RASP125,7+1,91%CNY Бирж.12,182-0,47%IMOEX2 293,32+0,53%RTSI874,57-0,01%RGBI115,29+0,1%RGBITR777,08+0,19%
Главная / Политика /

ТАСС: самолет-разведчик НАТО снова заметили у Калининградской области

Ведомости

Самолет-разведчик НАТО во второй раз с начала августа заметили в районе Калининградской области. Он совершает круговой полет вокруг российского региона, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, самолет Bombardier Artemis II находится в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над нейтральными водами Балтийского моря. Борт летит на высоте около 11 км, в том числе используя коридоры, предназначенные для гражданской авиации.

В последний раз самолет-разведчик двигался по аналогичной траектории 4 августа. После этого он еще несколько раз появлялся в воздушном пространстве стран Балтии, в частности у эстонского побережья Финского залива, однако к приграничным районам России и Белоруссии не приближался.

Bombardier Artemis II базируется на аэродроме в румынской Констанце, откуда вылетает для выполнения задач. По данным источника, обычно самолет работает либо в районе стран Балтии, либо над нейтральными водами Черного моря.

3 августа Bombardier Artemis II находился над Черным морем в течение девяти часов, что стало рекордным временем. Днем ранее Bombardier Artemis II совершил полет над Литвой, Латвией и Эстонией, а также сделал несколько кругов около эстонской границы Финского залива.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её