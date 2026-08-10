ТАСС: самолет-разведчик НАТО снова заметили у Калининградской области
Самолет-разведчик НАТО во второй раз с начала августа заметили в районе Калининградской области. Он совершает круговой полет вокруг российского региона, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
По словам собеседника агентства, самолет Bombardier Artemis II находится в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над нейтральными водами Балтийского моря. Борт летит на высоте около 11 км, в том числе используя коридоры, предназначенные для гражданской авиации.
В последний раз самолет-разведчик двигался по аналогичной траектории 4 августа. После этого он еще несколько раз появлялся в воздушном пространстве стран Балтии, в частности у эстонского побережья Финского залива, однако к приграничным районам России и Белоруссии не приближался.
Bombardier Artemis II базируется на аэродроме в румынской Констанце, откуда вылетает для выполнения задач. По данным источника, обычно самолет работает либо в районе стран Балтии, либо над нейтральными водами Черного моря.