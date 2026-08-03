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ТАСС: самолет НАТО летал над Черным морем около девяти часов

Ведомости

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился над Черным морем в течение девяти часов, что стало рекордным временем, сообщает ТАСС.

«Самолет вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце около 09:00 мск и затем на протяжении девяти часов курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря с запада на восток и обратно», – сказал собеседник агентства.

Самолет делал два-три круга, на каждый уходило около двух-трех часов. Борт не садился для дозаправок и не заходил в воздушное пространство кокой-либо страны.

2 августа Bombardier Artemis II совершил полет над Литвой, Латвией и Эстонией, а также сделал несколько кругов около эстонской границы Финского залива. К районам, граничащим с Россией и Белоруссией, борт не приближался.

29 июля разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря. Он вылетел с авиабазы «Сигонелла» на итальянском острове Сицилия. Беспилотник курсировал с запада на восток.

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