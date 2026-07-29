Над Черным морем зафиксировали новый полет беспилотника-разведчика НАТО

Собеседник издания напомнил, что беспилотники этой модели уже выполняли полеты над Черным морем 17 и 21 июля. Во время последнего вылета, по его словам, аппарат столкнулся со сбоем радиосвязи, после чего отклонился от маршрута, направился в район Средиземного моря и в течение продолжительного времени кружил по одной траектории, но затем он все-таки вернулся и приземлился на авиабазе.