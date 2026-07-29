Над Черным морем зафиксировали новый полет беспилотника-разведчика НАТО
Стратегический разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вновь выполняет полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
По словам собеседника агентства, аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и следует над акваторией Черного моря с запада на восток.
Источник пояснил, что беспилотник находится под управлением ВВС Италии и выполняет полет на высоте более 16 км. На данный момент он не входил в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Болгарии.
Собеседник издания напомнил, что беспилотники этой модели уже выполняли полеты над Черным морем 17 и 21 июля. Во время последнего вылета, по его словам, аппарат столкнулся со сбоем радиосвязи, после чего отклонился от маршрута, направился в район Средиземного моря и в течение продолжительного времени кружил по одной траектории, но затем он все-таки вернулся и приземлился на авиабазе.
Известно, что одной из задач Northrop Grumman RQ-4D Phoenix является сбор изображений и передача данных в режиме реального времени. Источник пояснил, что нынешний маршрут беспилотника повторяет траекторию, по которой регулярно выполняет полеты над Черным морем самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II.
27 июля «РИА Новости» сообщало, что самолет-разведчик НАТО совершал полет над акваторией Черного моря более шести часов. Тогда борт поднялся из аэропорта города Констанца в Румынии.