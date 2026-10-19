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Премьер Литвы: нарушивший границу беспилотник был украинским

Анна Виноградова
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы 18 октября, имел украинское происхождение и прилетел со стороны Польши. Об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс после заседания комиссии по национальной безопасности, сообщает LRT.

По словам премьера, литовские власти изучили данные о маршруте беспилотника и установили, что он пересек границу со стороны Польши. Украинские представители подтвердили потерю связи с одним из своих дронов во время атаки. Синкявичюс считает вероятным, что речь идет об аппарате, упавшем на территории Литвы.

«Нет никаких сомнений в том, что он нес взрывчатку», – подчеркнул глава правительства.

Беспилотник упал в Пасвальском районе, вблизи деревни Юоджёнис. Его обломки повредили гражданский автомобиль, пострадавших нет. Из-за инцидента в нескольких районах Литвы объявляли воздушную тревогу. По словам Синкявичюса, истребители НАТО обнаружили объект на радарах, однако установить визуальный контакт не смогли из-за неблагоприятных погодных условий.

18 октября премьер Литвы сообщил о падении беспилотника и намерении созвать комиссию по национальной безопасности. На заседании планировалось обсудить дополнительные полномочия спецслужб по нейтрализации дронов.

2 октября минобороны Литвы объявило о планах установить украинскую систему обнаружения беспилотников SkyFortress. Она предназначена для выявления низколетящих воздушных объектов.

15 сентября истребитель НАТО впервые сбил беспилотник над территорией Литвы. Тогда воздушную тревогу объявляли в Вильнюсе и нескольких районах страны.

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