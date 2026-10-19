Премьер Литвы: нарушивший границу беспилотник был украинским

По словам премьера, литовские власти изучили данные о маршруте беспилотника и установили, что он пересек границу со стороны Польши. Украинские представители подтвердили потерю связи с одним из своих дронов во время атаки. Синкявичюс считает вероятным, что речь идет об аппарате, упавшем на территории Литвы.