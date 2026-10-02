Литва разместит украинскую систему обнаружения беспилотников
В Литве установят пилотную систему наблюдения за воздушным пространством SkyFortress, разработанную на Украине, сообщило минобороны страны. Она предназначена для обнаружения низколетящих объектов на основе излучаемых ими звуковых или радиосигналов.
«Угрозы в воздушном пространстве быстро меняются, поэтому мы принимаем решения соответствующим образом. Вместо того чтобы создавать все с нуля, мы адаптируем системы, уже работающие на Украине. Таким образом, мы последовательно укрепляем всю цепочку противовоздушной обороны: от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации воздушных угроз. SkyFortress дополняет первый этап этой цепочки», – сказал министр обороны страны Робертас Каунас.
SkyFortress с помощью искусственного интеллекта обнаруживает и классифицирует низколетящие беспилотники и крылатые ракеты.
Отмечается, что контракт на поставку SkyFortress был подписан с Украиной летом. Он также предусматривает обработку данных, собранных системой, использование библиотек цифровых сигнатур акустических и радиочастотных сигналов на основе несекретных данных и обучение персонала.
В ночь на 15 сентября истребитель НАТО сбил беспилотник над территорией Литвы. В Вильнюсе, Тракайском и Электренайском районах была объявлена воздушная тревога. БПЛА был ликвидирован вблизи Каунасского района.
22 сентября премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Франция согласилась начать переговоры о присоединении прибалтийской страны к программе ядерного сдерживания. Он также сообщил, что Париж усилит военное присутствие в стране, «особенно в сфере воздушной обороны».