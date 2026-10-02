Литва разместит украинскую систему обнаружения беспилотников

«Угрозы в воздушном пространстве быстро меняются, поэтому мы принимаем решения соответствующим образом. Вместо того чтобы создавать все с нуля, мы адаптируем системы, уже работающие на Украине. Таким образом, мы последовательно укрепляем всю цепочку противовоздушной обороны: от наблюдения за воздушным пространством до перехвата и нейтрализации воздушных угроз. SkyFortress дополняет первый этап этой цепочки», – сказал министр обороны страны Робертас Каунас.