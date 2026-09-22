Франция обсудит с Литвой присоединение к программе ядерного сдерживания
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Франция согласилась начать переговоры о присоединении прибалтийской страны к программе ядерного сдерживания, сообщило агентство Reuters. Франция также может усилить свое военное присутствие в Латвии.
«Я активно контактировал с президентом Франции по вопросу более тесного сотрудничества между Латвией и Францией в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией о присоединении нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания», – рассказал Кулбергс.
Он также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился усилить военное присутствие в стране, «особенно в сфере воздушной обороны».
30 мая газета Der Spiegel писала, что Франция предлагает присоединиться к «ядерному зонтику» все большему количеству стран, в том числе Германии, Норвегии, Польше и Литве. При этом отмечалось, что присоединение к ядерной программе Франции означает, что европейские партнеры полностью зависят от политической воли Парижа.
14 сентября на сайте Елисейского дворца было опубликовано заявление, согласно которому Финляндия решила присоединиться к французскому проекту ядерного сдерживания. В ближайшие месяцы будет создана руководящая группа по ядерным вопросам, которая приступит к реализации сотрудничества. Как уточнили в Елисейском дворце, присоединение Финляндии «даст возможность для стратегического сигнализирования, а также для сдерживания эскалации ниже ядерного порога».