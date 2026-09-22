Франция обсудит с Литвой присоединение к программе ядерного сдерживания

14 сентября на сайте Елисейского дворца было опубликовано заявление, согласно которому Финляндия решила присоединиться к французскому проекту ядерного сдерживания. В ближайшие месяцы будет создана руководящая группа по ядерным вопросам, которая приступит к реализации сотрудничества. Как уточнили в Елисейском дворце, присоединение Финляндии «даст возможность для стратегического сигнализирования, а также для сдерживания эскалации ниже ядерного порога».